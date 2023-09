Freisprechung in Bad Bevensen: Festakt mit 135 Gesellenbriefen

Mit Gesellenbrief und Blumen wurden auch die Zimmerer standesgemäß von der Kreishandwerksmeisterin Claudia Schmidt auf der Festveranstaltung verabschiedet. Fotos: holzgreve © Privat

Bad Bevensen – Das Uelzener und das Lüchow-Dannenberger Handwerk haben in einer Festveranstaltung im Bad Bevenser Kurhaus 135 bisherige Auszubildende aus beiden Landkreisen freigesprochen.

Kreishandwerksmeisterin Claudia Schmidt rief in den vollbesetzten Saal: „So wie ihr euer Handwerk lebt und präsentiert, so wird das Handwerk in der Gesellschaft wahrgenommen!“.

Die Kreishandwerksmeisterin, die sich brausenden Applaus erbat, wenn sie in ihrer Rede „Junggesellinnen und Junggesellen“ erwähnte, betonte in die Zukunft gerichtet: „Ich wünsche Euch von Herzen, dass ihr für euer Handwerk brennen und euren goldenen Boden finden werdet.“ Dann sprach sie die Lehrlinge „los und frei. Gott schütze das ehrbare Handwerk“.

Stattliche Zahl: Die Tischlehrgesellen beim Abschiedsfoto im Bevenser Kurhaus. © Privat

Bereits zu Beginn der Festveranstaltung war die Innungslade mit den Gesellenbriefen geöffnet worden, die später – in der Regel von den Obermeistern -, an die bisherigen Auszubildenden ausgegeben wurden. Dabei traten, in 13 Gewerken, die Absolventen der Berufsgruppen nach Aufruf durch Schmidt und Kreislehrlingswart Markus Timm auf die Bühne – vom Bäcker- bis zum Tischlerhandwerk.

Vor zahlreichen Ehrengästen aus beiden Landkreisen sprachen Bad Bevensens Bürgermeister Jürgen Schliekau, der stellvertretende Landrat Lüchow-Dannenbergs, Torsten Petersen, und als Vertreter des Landkreises Uelzen der stellvertretende Landrat Jörg Hillmer Grußworte.

Bürgermeister Jürgen Schliekau sprach ein Grußwort. © Privat

Alle Redner unterstrichen dabei, dass die beruflichen Chancen im Handwerk besonders gut seien. „Sie haben sich zu Profis entwickelt“, sagte etwa Hillmer. Und er unterstrich, dass Handwerk nicht irgendeine ISO-Norm sei. Es gehe darum, „dass ein Handwerker seine Arbeit versteht“. Deutschland werde für sein Ausbildungssystem weltweit beneidet, hielt Hillmer fest und verband das mit einem Dank an die Ausbildungsbetriebe und die Lehrer.

Der stellvertretende Landrat Lüchow-Dannenbergs, Torsten Petersen, betonte: „Nie waren die Chancen im Handwerk so gut wie heute.“ Und Schliekau warb um die Junggesellen: „Bleiben Sie in den schönsten Landkreisen Uelzen und Lüchow-Dannenberg.“ Es war Schulleiter Stefan Eilts von den Berufsbildenden Schulen Lüchow, der in seiner Rede den Absolventen noch Hinweise zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit mit auf den Weg gab: Er riet dazu, sich etwa im Sportverein, im Altenheim oder bei der Feuerwehr zu engagieren.

Musikalisch umrahmt wurde die Festveranstaltung im Bevenser Kurhaus von der Big Band des Herzog-Ernst-Gymnasiums. Claudia Schmidt sprach nach der Überreichung der Gesellenbriefe noch ein Schlusswort: „Schließt die Erinnerung an diesen Tag in Eure Herzen ein.“

VON CHRISTIAN HOLZGREVE