Trotz Sparmaßnahmen wird der Rummel vergrößert

Am 28. Juli wird das Bevenser Stadtfest eröffnet

Von: Gerhard Sternitzke

Teilen

Mit dem Fassanstich wird das Bevenser Stadtfest eröffnet. Auch wenn gespart werden muss, hat das Veranstaltungsteam der BBM ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. © Privat

Acht Musikformationen, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, Fahrgeschäfte für die Jugend und ein gemütliches Weinfest: Das Bevenser Stadtfest wirft seine Schatten voraus. Am Freitag, 28. Juli, geht es los.

Bad Bevensen – Drei Tage lang herrscht dann Ausnahmezustand in der Kurstadt. Im vorigen Jahr kamen geschätzt 7000 bis 10 000 Besucher. Die Bad Bevensen Marketing (BBM) als Organisator stellt jetzt die Highlights vor.

Zentrum des Geschehens ist die große Bühne auf dem Kirchplatz. Dort wird das Stadtfest am Freitag um 20 Uhr feierlich mit Tombola und Fassanstich eröffnet. Anschließend gibt es Freibier, verrät Jan Brötzmann vom fünfköpfigen Veranstaltungsteam. Headliner ist am Freitag die Event-Band Move Maniaxx mit Kult-Hits der achtziger und neunziger Jahre sowie aktuellen Hits. Am Sonnabend heizen die Hot Birds dem Publikum mit Rock ‘n’ Roll-Klassikern ein.

Hot Birds liefern eine tolle Bühnenshow

„Die machen eine richtig gute Bühnenshow“, betont Brötzmann. Zu hören sind aber auch Crank it up, die Sundown Skifflers, Sitting Bull, die ehemalige Schülerband Green Children, das Blasorchester Bad Bevensen und der Lüneburger Shantychor. Auch beim Weinfest, abseits der Geräuschkulisse im Kurpark, ist für musikalische Untermalung gesorgt.



Der im vergangenen Jahr nur mäßig besuchte DJ-Tower in der Fußgängerzone für das jugendliche Publikum ist gestrichen. „Das ist dem geschuldet, dass wir sparen müssen“, erklärt Brötzmann. Eine Kürzung von zehn Prozent der Gesamtausgaben bei der BBM ist die Vorgabe des Aufsichtsrats. „Das Stadtfest ist nun mal das, was das größte Loch in die Kasse spült“, betont der Veranstaltungsmacher. Außerdem sei das Vakuum beim Weinfest im Park ausgestiegen. Dennoch habe das Team alles getan, um den Besuchern ein gutes Programm zu bieten.



Trotz Sparmaßnahmen wird der Rummel vergrößert

Ein Kinderprogramm läuft wieder im Kurpark. Das Angebot an Fahrgeschäften für die Jugend wird sogar vergrößert und auf den Göhrdeparkplatz verlagert, kündigt Brötzmann an. Als Ersatz soll der große Parkplatz an der KGS-Halle ausgeschildert werden. „Von da hat man einen kurzen Weg in die Innenstadt“, so Brötzmann. Der Wochenmarkt weicht aus der Innenstadt auf den Bereich zwischen Neptunbrunnen und Göhrdebrücke aus.



Neu im Programm ist ein Casting für die nächste Heidekartoffelkönigin am Sonnabendnachmittag. Die Bewerberinnen stellen sich dem Publikum und der Jury vor. Abgestimmt wird vom Publikum per Beifallklatschen. Das Ergebnis wird von den Veranstaltern mit einem Lautstärkemessgerät festgestellt, erzählt Brötzmann.



In der Lüneburger Straße, an deren Ende früher auch eine Bühne stand, ist es zwar zu eng für Stände. Die Geschäftsleute stellen aber am Sonntag ein Straßenfest mit Bürgerfrühstück zum Mitbringen auf die Beine. Nicht zu vergessen am Sonntag: das Entenrennen des Round Table auf der Ilmenau.



Was die Gäste nicht mitbekommen, ist die Arbeit des Veranstaltungsteams im Hintergrund. Neben den Verträgen mit den Bands wurde ein Sicherheitsdienst engagiert. Zudem müssen Künstler bewirtet und Mülltonnen geleert werden – damit alle unbeschwert feiern können.