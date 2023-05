Flucht vor der Polizei in Bad Bevensen geht gründlich schief

Blaulicht-Report

Ein 21-Jähriger will sich in der Nacht auf Freitag mit hohem Tempo einer Polizeikontrolle in Bad Bevensen entziehen. Das geht aber schief:

Bad Bevensen – In der Demminer Allee baut der junge Mann, der bei der Atemalkoholkontrolle 1,2 Promille pustet, einen Unfall. Das Kennzeichen am Ford Fiesta ist in Stoetze gestohlen worden. Den Führerschein besitzt der 21-Jährige nicht. Der Sachschaden liegt bei gut 2000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr.