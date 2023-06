Ein Jahr nach dem Neuanfang herrscht Leben auf dem Bevenser Wochenmarkt

Von: Gerhard Sternitzke

„Was erleben kannst Du nur auf dem Wochenmarkt.“ Wiebke und Anneliese auf ihrem Käsestand. Der Bevenser Wochenmarkt hat durch das neue Konzept deutlich an Ständen und Kunden gewonnen. © Sternitzke, Gerhard

Kreuzkümmel-Polderkäse, Passendale, Fougerus – am Käsestand kann der Berichterstatter nicht vorbeigehen, ohne sich fürs Wochenende einzudecken. Verkäuferin Wiebke – alle nennen sie hier beim Vornamen – ist um einen flotten Spruch nicht verlegen. „Einkaufen kannst Du überall, was erleben kannst Du nur auf dem Wochenmarkt“, ist sie überzeugt. Und tatsächlich, Leben herrscht auf dem Bevenser Wochenmarkt.

Bad Bevensen – Ein Jahr nach dem Start des neuen Konzepts (AZ berichtete) stehen dort 14 Marktstände vom Kirchplatz bis hinein in die Brückenstraße.

„Das Angebot ist enorm gewachsen. Es ist alles gekommen, was man sich gewünscht hat“, lobt Sabine Schlötzer aus Bad Bevensen, die gerade am Stand von „Beckers Hoff“ Wurst kauft. „Die Vielfalt ist da.“ Brot, Käse, Wurst, Fleisch, Fisch und Blumen gehen über die Tresen. Auch der Wurststand mit Fleisch und Wurst aus eigener Produktion in Woltersburg ist erst seit Januar in Bad Bevensen vertreten. „Das Drumherum passt“, sagt Silke Becker. „Der Umsatz ist noch ausbaufähig.“



Mit dem von der Bad Bevensen Marketing (BBM) erstellten Konzept wurde die Wende auf dem zuvor dahindümpelnden Wochenmarkt eingeleitet. Der von Beschickern und Kunden wenig besuchte Mittwochstermin wurde abgeschafft, eine Marktmeisterin als Ansprechpartnerin für die Händler eingesetzt, neue Stände angeworben und Aktionen durchgeführt. Zudem wurden die Öffnungszeiten verschoben, damit die Kunden bis 13 Uhr einkaufen können.



„Es ist insgesamt attraktiver geworden“, stellt Ulrich Quis fest, der seit 2005 mit dem Gemüsestand vom Biolandhof Mammoißel vertreten ist. Seine Umsätze habe er gehalten, und das sieht er als gutes Zeichen, denn viele Menschen müssen sparen. Zusätzliche Stände und damit mehr Besucher haben ihm dafür vielleicht neue Kunden beschert.



„Wenn Du auf dem Markt alles kriegst, kommen die Leute“, sagt Wiebke, die seit einem Jahr mit dem Wagen von Kalinke Feinkost regelmäßig auf dem Wochenmarkt steht. „Luft nach oben ist immer da, aber wir sind zufrieden.“ Im Unterschied zum Markt in Uelzen werden nach ihrer Beobachtung in Bad Bevensen, wo viele ältere Menschen leben, eher kleinere Portionen gekauft.



Für den Markt am Sonnabend wünscht sich die Stadt noch weitere Stände. So fehlen am Wochenende Käse, Backwaren und Fleisch, und es gibt keinen Imbiss. „Das Problem ist, dass viele Beschicker am Sonnabend in Uelzen und Lüneburg sind“, erklärt Marktmeisterin Doreen Ludwig. Die Verwaltungsfachangestellte ist als Ansprechpartnerin für die Händler da. So gibt es Probleme, die vielen Stände mit Strom für Maschinen und Kühlung zu versorgen. Auch eine Folge der positiven Entwicklung.