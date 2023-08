Bevenser Aldi-Markt: Firma kassiert nach dem Einkauf ohne Parkscheibe 35 Euro

Von: Gerhard Sternitzke

Teilen

Helga Bergner ist empört: Fürs Parken beim Einkauf im Bevenser Aldi-Markt soll die „Stammkundin eine „Vertragsstrafe“ von 35 Euro zahlen. © Sternitzke, Gerhard

Seit dem 1. August kontrolliert die Firma Park & Control die Parkscheibenpflicht auf dem Kundenparkplatz des Bevenser-Aldi-Marktes. Wer gegen die Regeln verstößt, kassiert empfindliche Vertragsstrafen. Das stößt einer Kundin aus Bad Bevensen bitter auf.

Bad Bevensen - Es ist ein teurer Einkauf für Helga Bergner. Als die Stammkundin jetzt vom Aldi in Bad Bevensen nach Hause fährt, bemerkt sie das gelbe Zettelchen, das an ihrem Scheibenwischer flattert. „Parkverstoß und Zahlungsaufforderung“, heißt es darauf nüchtern. „Der/Die Fahrer/-in hat das Fahrzeug ohne gültigen Parkausweis abgestellt.“ Stolze 35 Euro „Vertragsstrafe“ verlangt die Firma Park & Control fürs Parken vor dem Discounter ihrer Wahl. So wie Helga Bergner wird es einigen Aldi-Kunden gegangen sein. Die Schilder, die auf die Parkscheiben-Pflicht und 90 Minuten Höchstparkdauer hinweisen, sind nagelneu.



Helga Bergner ist entrüstet. „Was ist denn das für eine Masche?“, fragt sie – und findet, die Kunden müssten davor gewarnt werden. „Wenn man jeden Tag beim Aldi einkauft, dann achtet man doch nicht auf die Schilder.“ Tatsächlich fehlen beim Ortstermin auf dem Aldi-Parkplatz auch in anderen abgestellten Fahrzeugen die Parkscheibe. Trotz der großen Schilder, die auf die Parkscheibenpflicht mit 90 Minuten Höchstparkdauer hinweisen, dauert es, bis alle die neuen Regeln verinnerlicht haben.



Helga Bergner jedenfalls will die Strafgebühr für Kunden nicht akzeptieren. Dass sie tatsächlich in dem Discounter eingekauft hat, kann sie sogar mit dem Kassenbon nachweisen. Emmentaler, Heringshappen, Mineralwasser sind darauf vermerkt. Und die Uhrzeit: Um 11.50 Uhr und 15 Sekunden bezahlt Helga Bergner – vier Minuten, nachdem das Knöllchen unter ihren Scheibenwischer geklemmt wurde.



Das sagt der ADAC „Rein rechtlich ist das in Ordnung“, sagt Christof Tietgen, Pressesprecher des ADAC-Hansa, zum Geschäftsmodell von Park Control. „Das ist privater Parkraum, der darf auch bewirtschaftet werden.“ Das Unternehmen habe auch dazugelernt, was die Voraussetzungen angeht. So hängen an dem Bevenser Aldi-Parkplatz große Schilder, die auf den Betreiber, die Parkscheibenpflicht und Höchstdauer und auf die „Vertragsstrafe“ hinweisen. An der Einfahrt sind sogar die „Geschäftsbedingungen“ ausgehängt. „Wenn man die Schilder nicht sieht, entbindet das nicht von der Verpflichtung“, erklärt Tietgen. Die Absicht, Fremdparker auszuschließen, um Stellplätze für die Kunden offenzuhalten, sei nachvollziehbar. „Wir sagen: Wenn man im Laden einkauft, muss man die Gelegenheit haben, kostenlos zu parken. Wir würden uns wünschen, dass in diesem Fall Kulanz gezeigt wird.“

Erbost ruft sie bei der Firma Park & Control an. Unter diesem Namen fungiert die deutsche Tochter von Europas größtem Parkraumbewirtschafter Apcoa mit Sitz in Stuttgart, Luftfrachtzentrum 605/2. Das 2010 gegründete Unternehmen hat sich auf die lukrative Bewirtschaftung von Supermarkt-Parkplätzen spezialisiert.



Der Mitarbeiter im Callcenter hat wenig Verständnis für die Aldi-Kundin. Sie habe die Parkscheibenpflicht missachtet – dafür gibt es keine Ausnahme. „Die wollen ein Exempel statuieren“, beklagt Helga Bergner. „Vier Minuten für 35 Euro!“ Da erwarte sie etwas mehr Kulanz.



Aldi-Nord-Sprecher Maximilian Morlock bestätigt auf AZ-Anfrage, dass die Einzelhandelskette den Parkplatz in Bad Bevensen seit dem 1. August von Park Control als Dienstleister kontrollieren lässt. „Uns ist es wichtig, unserer Kundschaft während der gesamten Öffnungszeit einen schnellen und bequemen Einkauf sowie ausreichend Parkraum zu bieten“, betont der Sprecher. Hinweisschilder auf die Parkscheibenpflicht und eine „großzügige“ Höchstparkdauer seien auch nicht neu.



„Da dieses System, das weitestgehend ohne Überwachung auskam, vor allem an Standorten nicht mehr funktioniert hat, wo viele Fremdparkende die Aldi-Parkplätze nutzen, haben wir uns für verschiedene Systeme zur Überwachung der Parkdauer entschieden.“



Die Überwachung durch Park & Control sei ein Service für die eigene Kundschaft, „damit Fremdparkende, vor allem in Gegenden mit nahegelegenen Bahnhöfen oder wie in Bad Bevensen mit vielen Touristen und ihren Wohnmobilen/Campern, verhindert werden können.“ Die Strafhöhe für das Überschreiten der Parkzeit sei gut sichtbar ausgeschildert, betont Morlock. „Aldi Nord verdient kein Geld mit der Überwachung und ist nicht prozentual an den erhobenen Vertragsstrafen beteiligt.“