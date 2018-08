Bad Bevensen: Defekt in Wäschetrockner als Ursache?

Feuer zerstört Wohnhaus

Eine große Qualmwolke steht gestern Mittag über dem Gollerner Weg in Bad Bevensen: Ein Wohnhaus ist dort in Brand geraten.

ib Bad Bevensen. Möglicherweise hat ein technischer Defekt in einem Wäschetrockner ein Feuer verursacht, das gestern Mittag ein Wohnhaus am Gollerner Weg in Bad Bevensen vollständig zerstört hat.