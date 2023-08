Künstlerischer Leiter Peter Holtslag über die „Tage Alter Musik Medingen“

Von: Gerhard Sternitzke

Teilen

Der Bevenser Peter Holtslag ist Künstlerischer Leiter der Tage alter Musik Medingen, kurz Tamm. © Foppe/Privat

Das Kloster Medingen ist in diesem Monat Schauplatz eines neuen Festivals. Bei den „Tagen Alter Musik Medingen“, kurz Tamm, bietet der Bevenser Kulturverein vom 17. bis 20. August sechs Konzerte mit einem Rahmenprogramm samt Shuttleservice. Im Mittelpunkt steht die Musik der Barockzeit mit Ausflügen in Mittelalter, Renaissance und Frühklassik, präsentiert auf Instrumenten nach historischem Vorbild.

Medingen – Die Idee von Professor Peter Holtslag, selbst renommierter Flötist, war, jungen Musikern eine Bühne zu geben. „Alte Musik – das klingt ein bisschen musealisch, staubig“, weiß der künstlerische Leiter, der heute in Bad Bevensen lebt. Aber das sei ganz anders, wenn man die Kompositionen mit Instrumenten nach historischem Vorbild aufführe. Dann beginnt die alte Musik wieder zu leben. „Zurück zur Quelle“, nennt das der Niederländer, der selbst über 40 CDs einspielte.

Instrumente haben sich ständig verändert

„Instrumente haben sich ständig verändert“, erklärt Holtslag. „Da gingen bestimmte Aspekte verloren.“ Ab Mitte des 19. Jahrhunderts sei es darum gegangen, immer mehr Lautstärke zu erreichen und alle Töne gleich klingen zu lassen. Die alten Instrumente, unter anderem Streichinstrumente mit Darm- statt den heute üblichen Stahlsaiten, haben dagegen mehr Tonfülle und Klangfarbe. „Form und Inhalt gehören zusammen. So kommt man hoffentlich näher an die Intention der Komponisten“, betont der künstlerische Leiter.



Im Mittelpunkt steht die Musik der Barockzeit, einer 150-jährigen Epoche, die vielfältige Kompositionen hervorgebracht hat. Ein wesentliches Merkmal ist der Basso continuo, der durchlaufende Bass, über dem sich die verschiedenen Stimmen entfalten.



Barockmusiker improvisierten wie im heutigen Jazz

„Alte Musik muss nicht immer steif sein“, betont Holtslag. Beim Fringekonzert mit dem Duo Cassandra – Fringe bedeutet „am Rande“ – darf man mit seinem Glas Wein herumlaufen und sich mit anderen Gästen austauschen. Mariana Gomes (Barockvioline) und Adriano da Silva Trarbach (Barockvioloncello) improvisieren auf der Grundlage des „Basso ostinato“. Was heute mit dem Jazz verbunden wird, wurde auch schon im 17. Jahrhundert zelebriert.



Zu erleben sind auch das preisgekrönte Ensemble „Verità Baroque“, Gabriel Smallwood, das Boreas-Quartett und Musica Getutscht, dazu die Gruppe Abalone, die am Sonnabend beim Lausch- und Mitmachkonzert für Kinder die Geschichte vom Kaiser von China und der Nachtigall erzählt. Die kleinen Besucher dürfen ihre eigenen Blockflöten mitbringen.



An allen vier Tagen leitet ein Empfang mit Kulinarischem die Abendkonzerte ein. Am Donnerstag um 18 Uhr hält Peter Holtslag einen Einführungsvortrag über Alte Musik. „Das Kloster Medingen ist der perfekte Ort. Die Kirche hat die ideale Akustik“, lobt der künstlerische Leiter. Im Jahr 1788, in dem das Kloster nach dem großen Brand neu aufgebaut wurde, starb Carl Philipp Emanuel Bach, dessen Werke im ersten Konzert zu hören sind.



Für die Konzertbesucher gibt es einen kostenlosen Shuttleservice von und zum Kurhaus, dem Bahnhof und dem Kurviertel. Vor den Konzerten können Klosterführungen gebucht werden.



• Die AZ verlost in der Printausgabe Karten.