Spielplatz ohne Spielgeräte: Eltern protestieren gegen Schließung in Bad Bevensen

Johanna Schönbach und Arne Rosseburg wünschen sich für ihre Tochter Luisa in der alten Gärtnerei einen Spielplatz mit schönen Spielgeräten. Die Stadt Bad Bevensen möchte drei Spielplätze schließen.

Luisa kann noch nicht selbst schreiben, aber ihre Eltern Johanna Schönbach und Arne Rosseburg haben es in ihrem Namen getan. „Ich möchte auch einen schönen Spielplatz haben“, steht in bunten Buchstaben auf dem Protestschild, das sie am Montag in den Familienausschuss der Stadt Bad Bevensen mitgebracht haben. Dazu haben sie Wippe, Trampolin, Kletterturm und Matschanlage gezeichnet, die ihre zweijährige Tochter nur zu gern ausprobieren. Aber die gibt es in ihrer Umgebung nicht. Im Gegenteil: Die Stadtverwaltung möchte den nächsten Spielplatz in der alten Gärtnerei schließen.

Bad Bevensen – Drei wenig genutzte Spielplätze schließen, dafür einen neuen im jungen Stadtviertel In der Hese 4 am Elbe-Seitenkanal anlegen: Das ist kurz gefasst die Idee der Verwaltung. Die Stadt habe die Spielplätze über längere Zeit beoachtet und dabei festgestellt, dass manche Plätze nur selten von Kindern genutzt werden, berichtet Oliver Willing. „Das hat den Hintergrund, dass sich die Einwohnerstruktur teilweise geändert hat“, erklärt der Bauamtsleiter. Gemeint ist: Die Bevölkerung in bestimmten Stadtvierteln Bad Bevensens wird älter. Wo einst Familien mit Kindern zuzogen, sind die jetzt erwachsen.

Geschlossen werden sollen laut Verwaltungsvorschlag die Spielplätze Britzenberg/Alte Gärtnerei, Virchowstraße und Feldstraße in Medingen. Während der Bauausschuss sich bereits mehrheitlich für den Vorschlag ausgesprochen hat, gibt es jetzt im Familienausschuss erneut Widerspruch von Grünen und SPD. „Ansonsten ist Bevensen eine familienfreundliche Kommune. Insofern ist es kontraproduktiv, wenn wir Spielplätze schließen“, mahnt Elke Benecke (Grüne). Sie erneuert ihre Forderung, die Anwohner der Spielplätze in Form einer Bürgerinformation oder einer Umfrage einzubeziehen.



SPD und Grüne gegen Schließung von Spielplätzen

Die SPD beantragt, die Spielplätze außer den in der Feldstraße, der nur gepachtet ist, zu erhalten. „In allen Teilen Bad Bevensens findet alle paar Jahre ein Generationswechsel statt“, erklärt Hannes Henze. „In Bad Bevensen gibt es viele Mietwohnungen ohne Garten. Für die Bewohner wäre es eine Möglichkeit, im Freien zu spielen.“ Dabei geht es ihm auch um die Sicherheit, wenn die Wege zum nächsten Spielplatz nicht so lang sind.



„Für uns sind Spielplätze auch ein Ort der Kommunikation und Begegnung“, ergänzt SPD-Kollegin Corina Großmann. Statt Spielplätze aufzulösen, sollten die Anlagen vielmehr noch aufgewertet werden.



CDU verweist auf die Kosten

Die CDU verweist auf die Kosten für wenig genutzte Plätze. „Irgendwo müssen wir sparen. Alle Ratsmitglieder haben das vor Augen“, mahnt Ausschussvorsitzender Sönke Strampe. Die Argumente seien eher emotional, meint Dr. Günther Graf.



Die Ausschussmehrheit empfieht schließlich die Schließung des Spielplatzes Feldstraße in Medingen, spricht sich aber mehrheitlich gegen die Auflösung der Plätze Britzenberg/Alte Gärtnerei und Virchowstraße aus.



Die Situation aus Elternsicht schildert Johanna Schönbach für die Alte Gärtnerei. „Das gibt‘s einfach nichts zu nutzen, das ist eine Sandkiste – und das war‘s“„ erzählt die Mutter. Auch auf den beiden Spielplätzen in der Umgebung gebe es nur Rutsche und Schaukel. Und der Radius eines Kleinkinds sei nun einmal sehr gering.



Der Ausschussvorsitzende Sönke Strampe gibt jedoch zu bedenken: „Natürlich sind wir eine Kleinstadt und können nicht jedem Kind in der Nähe einen Spielplatz anbieten.“