Ehepaar Frese befreit Stacheltier – Vermutlich von einem Uhu fallengelassen

Von: Theresa Brand

Wiedersehensfreude: Ingrid Füllmeier mit „Igeli“ sowie Harald und Doris Frese (von links) nach der erfolgreichen Rettungsaktion. © Brand, Theresa

Da hat „Igeli“ noch einmal Glück im Unglück gehabt: Die Igeldame saß vermutlich mehrere Tage in einem Schornstein in Embsen fest, bis sie von beherzten Helfern der Igelhilfe in Jelmstorf gerettet werden konnte.

Embsen/Jelmstorf – Tagelang hören die Anwohner eines Reihenhauses in Embsen immer wieder mysteriöse Geräusche: Aus dem Schornstein der Familie Füllmeier dringt ein Kratzen und Scharren. Um der Ursache auf den Grund zu gehen, lässt schließlich ein Anwohner seine Kamera den Schornstein hinab. Die Bilder zeigen Verblüffendes: Ein Igel sitzt dort auf dem Boden fest und versucht anscheinend seit Tagen, aus seinem Gefängnis herauszukommen.



Ingrid Füllmeier erzählt: „Zuerst habe ich den Schornsteinfeger gerufen – der dachte, ich hätte getrunken, so absurd klang das.“ Doch als er die Bilder sieht, wird er eines Besseren belehrt: „Der meinte: ,Das glaubt mir nie jemand‘“, sagt die Embsenerin und lacht. Eine Lösung hat er jedoch nicht, denn von oben kann er den Igel nicht aus dem Schornstein holen.



Hier kommt das Ehepaar Frese ins Spiel. Denn Doris Frese arbeitet seit Jahren ehrenamtlich bei der Igelhilfe in Jelmstorf und wohnt direkt nebenan. Sofort kommt die 71-Jährige mit ihrem Mann Harald vorbei, und die drei beratschlagen, was zu tun ist. „Dann standen wir zu dritt da und haben uns den Kopf zerbrochen“, erzählt Doris Frese. Schließlich fällt die Entscheidung, den Schornstein zu öffnen – ganz klassisch, mit Hammer und Meißel. Harald Frese macht sich ans Werk und schlägt ein Loch in die Wand.



„Ich habe erst mal unten angefangen, aber da war nichts“, berichtet der 75-Jährige. „Weiter oben habe ich zum Glück den früheren Schornsteinanschluss gefunden und da saß tatsächlich der Igel.“ Vorsichtig nimmt Doris Frese den Igel heraus und stellt fest: Es ist „Igeli“, eine Igeldame, die sie selbst bei der Igelhilfe in Jelmstorf aufgepäppelt und schließlich in Embsen ausgewildert hat.



„Igeli hat mich sofort erkannt, sie ist ganz zutraulich“, sagt sie. Zum Glück weiß die Igelexpertin auch gleich, was zu tun ist: „Zuerst braucht sie Ruhe und muss wieder zu Kräften kommen. Außerdem habe ich sie in einem Kamillenbad vorsichtig sauber gemacht, sie war ja ganz voller Schmutz aus dem Schornstein.“



Nach ein paar Tagen bringt die 71-Jährige Igeli wieder nach Jelmstorf, wo sie auf ihr normales Gewicht zunehmen kann. Sobald die Igeldame sich wieder erholt hat, wird sie in die Freiheit zurückentlassen.



Wie Igeli in den Schornstein gelangt ist, wird wohl nie mit Sicherheit aufzuklären sein. Doris Frese vermutet aber, dass ein Uhu den Igel gefangen hat und ihn in den Teich auf dem Grundstück von Ingrid Füllmeier fallen lassen wollte. Denn im Wasser rollen sich die Igel auf, um an Land zu schwimmen, sodass der Uhu an den nun ungeschützten Bauch kommt.



Die Igel-Freundin glaubt: „Der Uhu hat sich wahrscheinlich auf den Schornstein gesetzt und dabei aus Versehen losgelassen.“ Bleibt zu hoffen, dass Igeli künftig keine Bekanntschaft mit Uhus mehr machen muss.