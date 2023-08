Experten sprechen sich bei CDU-Veranstaltung für vorsichtige Freigabe aus

Von: Gerhard Sternitzke

Hanfpflanzen in einer illegalen Cannabisplantage. Folke Sumfleth und Ralf Munstermann warnen vor den Gefahren, befürworten aber eine kontrollierte Abgabe. © dpa

Cannabis ist für Jugendliche und Jungerwachsene alles andere als harmlos. „Bei Cannabis leidet die Hirnreifung deutlich, und es gibt Hinweise, dass dieser Rückstand, wenn der Betroffene mit dem Konsum aufhört, nicht aufzuholen ist“, erklärt Folke Sumfleth, Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes und der Drogenberatung im Landkreis Uelzen, bei einer Podiumsdiskussion zu der von der Ampelkoalition geplanten Cannabisfreigabe. Zu dem Termin hat der CDU-Kreisverband am Donnerstag auf dem Hof Sackmann in Oetzendorf eingeladen.

Oetzendorf – Auch die Persönlichkeitsentwicklung wird beeinträchtigt. „Das Risiko, an Psychosen zu erkranken, ist zwei- bis dreimal so hoch“, informiert Sumfleth. „Der Konsum kann zu schweren und anhaltenden Persönlichkeitsstörungen führen.“ Betroffene entwickeln häufig ein passives Verhalten in der Arbeitswelt und ziehen sich im Privatleben zurück.

Die Hirnreifung dauere bis zum 21., teilweise bis zum 25. Lebensjahr an. So lange müssten Jugendliche und Jungerwachsene geschützt werden, mahnt Sumfleth. Die Bundesregierung will den Besitz von Kleinmengen ab 18 erlauben, die Sorge ist jedoch in der Diskussion, dass auch Jüngere an den Stoff herankommen.



Da gebe es keine goldene Lösung, meint der Drogenexperte. „Meine Erfahrung ist: Das Cannabisproblem ist schon da, und es kommt darauf an, es zu kanalisieren.“ Tatsächlich beginne der Cannabis-Konsum schon mit zwölf Jahren. Besonders gefährlich seien verunreinigter und mit anderen Stoffen vermischter Cannabis.



„Das Kiffen wird immer verharmlosend dargestellt“, kritisiert der ehemalige Leiter des Uelzener Streifendienstes der Uelzener Polizei Ralf Munstermann. „Der THC-Gehalt ist höher als früher, der Stoff wirkt anders.“ 80 bis 90 Prozent der Einbrüche und Raubdelikte seien der Drogen-Beschaffungskriminalität zuzurechnen.



Dennoch steht der pensionierte erste Polizeihauptkommissar einer Legalisierung grundsätzlich offen gegenüber. „Wollen wir weiter jeden kriminalisieren, der kifft?“, fragt Munstermann. „Wir sind damit kein Stück weitergekommen.“ Wenn die Hanfpflanzen in deutschen Plantagen hergestellt werden, würde das für eine Entlastung sorgen.



Von den konkreten Plänen der Bundesregierung hält er dagegen gar nichts. Maximal 25 Gramm und drei Cannabis-Pflanzen pro Personen sollen erlaubt sein. „Wie soll man das kontrollieren?“, fragt Munstermann und spricht sich stattdessen für öffentliche Verkaufsstellen aus. Eines stellt er aber klar: „Wer Drogen an Jugendliche abgibt, das ist eine Straftat.“



Schon jetzt wird Drogenhanf legal in wenigen hochgesicherten Betrieben in Deutschland hergestellt, und zwar als Medikament, berichtet Apothekerin Birgit Sackmann. Die Droge wird seit 2019 auf Verschreibung und mit Genehmigung der Krankenkasse gegen schmerzhafte Muskelspasmen und chronische neuropathische Schmerzen und Übelkeit bei Chemotherapien eingesetzt.



Bei einer allgemeinen Legalisierung ist die Prävention besonders wichtig, macht Drogenberater Sumfleth deutlich. Wer nicht rauche, fange auch selten mit dem Kiffen an. Die meisten Drogentoten verursacht bis heute das Rauchen, gefolgt von Alkohol. Es gibt jedoch einen gravierenden Unterschied: Anders als Cannabis wirkt sich das Rauchen kaum auf die Psyche aus.