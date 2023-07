Bevensen baut vier Feuerwehrhäuser in Sparversion – 3,3 Millionen Euro eingespart

Von: Gerhard Sternitzke

Vier neue Feuerwehrhäuser für 14,1 Millionen Euro sollen in Bevensen-Ebstorf gebaut werden. Das hat der Samtgemeinderat entschieden.

Die Würfel sind gefallen. Die Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf wird vier neue Feuerwehrhäuser bauen, und zwar in der Sparversion für 14,1 Millionen Euro. Die Entscheidung wurde im Samtgemeindeausschuss getroffen und wurde lediglich anschließend bekanntgegeben. Eine öffentliche Diskussion im Stadtrat, wie von den Grünen gefordert, fand am Donnerstag nicht statt.

Bad Bevensen – Die Gruppe CDU-FDP, die SPD, und die Wählergemeinschaften hatten sich bereits für Entwurf vier mit einheitlich 85 Quadratmeter großen Schulungsräumen ausgesprochen. Die Grünen und die Feuerwehren hatten dies abgelehnt (AZ berichtete).

„Im Vergleich zum ersten Entwurf bedeutet dies eine Einsparung über vier Häuser von zirka 1000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche, Lüftungsanlagen et cetera sowie eine planerische Einsparung in den Kosten von 3,3 Millionen Euro“, gab CDU/FDP-Gruppensprecher Andreas Czerwinski gestern eine Begründung. „Hinzuzurechnen sind hier noch die Einsparungen für die Bewirtschaftung der Flächen und den Technik-ersatz über Jahrzehnte.“



Gruppe CDU/FDP verweist auf eine angespannte Haushaltssituation

Eine Sparvariante sei das nicht, denn die Samtgemeinde investiere über 3,5 Millionen Euro je Feuerwehrgerätehaus für Wehren mit Grundausstattung. In diesem Zusammenhang verweist er auf eine angespannte Haushaltssituation und steigende Zinsen. „Wer hier unverantwortlich handelt, der greift in unsicheren Zeiten direkt in den Geldbeutel der ohnehin schon stark belasteten Bürgerinnen und Bürger“, so Czerwinski. Zudem stünden weitere Investitionen in Millionenhöhe an.



Man schätze die Arbeit der Feuerwehren, betont der CDU-Politiker. „Nie haben wir mehr Geld in Ausrüstung, Fahrzeuge und Gebäude investiert, als wir es aktuell tun. Aber Verantwortung zu übernehmen, heißt eben auch, unliebsame Debatten zu führen.“



Ursprünglicher Entwurf hat sich auf 17,4 Millionen Euro verteuert

Torsten Horlitz, Ortsbrandmeister in Hagen-Schlagte, kritisierte die Vorgehensweise in der Politik. Nach dem selbst beschlossenen Maßstab hätten die Kooperationen Weste-Testorf-Hagen/Schlagte sowie Römstedt-Drögennottorf-Masbrok/Havekost Schulungsräume Schulungsräume von über 120 Quadratmetern erhalten. „Warum wird die von der Politik vorgeschlagene Formel nicht angewandt?“ Die sei ein Vorschlag der SPD gewesen, antwortet Léonard Hyfing (FDP). Der Vorschlag hätte aber viel zu kleine Räume zum Ergebnis gehabt. „Wir sind deutlich über das Beantragte hinausgegangen“, betonte Hyfing. Es gibt aber, wie die Grünen im Feuerschutzausschuss monierten, keine Differenzierung nach Wehrgröße. Die Einsparung von 3,3 Millionen Euro ergibt sich laut Verwaltung, weil die Kosten für die ursprüngliche Planung zwischen Februar und Juni von 16,2 auf 17,4 Millionen Euro stiegen.