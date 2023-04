Brötchen aus der Mülltonne: Ein 91-Jähriger rettet Lebensmittel

Von: Gerhard Sternitzke

Wieder wird Karl-Heinz Sonnabend in einer Komposttonne in seinem Viertel im Osten von Bad Bevensen fündig. Dass makellose Brötchen im Müll landen, ärgert den 91-Jährigen, der mit seiner Beute Vögel füttert. © Sternitzke, Gerhard

Karl-Heinz Sonnabend fällt auf, wenn er auf Tour geht. Mit dem Rollator steuert der 91-Jährige zielstrebig die Mülltonnen-Stellplätze in seinem Viertel im Osten von Bad Bevensen an. Er braucht nicht lange zu suchen. Mindestens unter jedem zweiten braunen Deckel der Komposttonnen vor den Wohnblöcken wird er fündig und lässt makellose Brötchen und Brotscheiben in seinen geblümten Beutel gleiten. Das ist die Art des Rentners, gegen Lebensmittelverschwendung anzugehen.

Bad Bevensen – „Das ist meine Lieblingstonne“, sagt Sonnabend ein Stück weiter. Und er hat nicht zu viel versprochen. Weil er nicht besonders groß ist und der Inhalt bei mäßig gefüllter Tonne schwer erreichbar ist, hat er seit einiger Zeit ein Stäbchen dabei. Hier angelt er Rosinen-, Kürbiskern- und Weltmeisterbrötchen, dazu Graubrot und Weißbrotscheiben, allesamt weder hart noch verschimmelt. Es ist auch kein Fabrikbrot, die Papiertüte eines Bevenser Bäckers ist noch dabei.

Der eine oder andere Passant ist irritiert über den Mülltonnen-Mann, eine Frau schaut mitleidig herüber. Dass Menschen in diesem reichen Land in der Komposttonne nach Essbarem suchen müssen – dieser Gedanke ist ihr auf der Stirn abzulesen. Aber Sonnabend nagt nicht am Hungertuch. Die Rente reicht gut zum Leben. Ihm geht es um die Verschwendung.



„Manche denken: Der hat ‘ne Macke. Aber es ärgert mich, dass die Leute das Brot einfach wegschmeißen“, sagt der frühere Klempner, Bauschlosser und Fliesenlegermeister, der ab und zu noch berlinert. „Sie sehen, was das für schöne Brötchen sind. Die sind noch gut.“



Nach dem Krieg musste er hungern

Bei der Verschwendung von Essbarem sind sich alte Menschen und junge Menschen, die sich in der Lebensmittelrettung engagieren, plötzlich gedanklich ganz nah. Für die Alten sind die Erfahrungen der Kriegs- und Nachkriegszeit ausschlaggebend. „Als ich 15 war, bin ich vor Hunger umgekippt“, erzählt Sonnabend. „Nach Feierabend sind wir Kartoffeln stoppeln gegangen. Wegschmeißen gab es bei uns gar nicht.“ Solche existenziellen Erfahrungen vergisst man nie. „Wir haben auch den Krieg mitgemacht“, meint die Frau zustimmend.



Seit Sonnabends Blick vor knapp zwei Jahren zufällig auf ein achtlos weggeworfenes Hörnchen in einem Papierkorb im Kurpark fiel, hat er angefangen, auf seine Weise gegen die Wegwerfmentalität vorzugehen. „Ich habe so meinen Gang“, sagt er. Weit muss er nicht gehen, bis der Beutel voll wird. Dass Lebensmittel achtlos entsorgt werden kann er trotzdem nicht rückgängig machen, denn natürlich landen die schönen Brötchen und Brotscheiben nicht auf seinem Küchentisch.



Mit seiner Beute füttert der 91-Jährige Vögel

Wenn Sonnabend die Brötchen dann zerbröselt und im Garten hinterm Haus verstreut, warten die Spatzen schon tschilpend in den Büschen und auf der Dachrinne. Und wenn er im Bevenser Kurpark spazieren geht, hat er immer einen Leckerbissen für die Enten und Schwäne auf den Wasserflächen dabei, erzählt Sonnabend. „Der Schwan kennt mich schon.“