Bevenser Shisha-Bar im Visier: Drogengeschäfte und illegales Glücksspiel?

Von: Lars Becker

Teilen

Kräfte der Lüneburger Verfügungseinheit durchsuchten am Abend in Bad Bevensen drei Objekte. © Polizei

Rund 30 Polizeibeamte der Lüneburger Verfügungseinheit haben am Mittwochabend zusammen mit Kräften der Steuerfahndung eine Shisha-Bar in der Bahnhofstraße in Bad Bevensen sowie die Räumlichkeiten eines Pizza-Lieferdienstes und eine Wohnung durchsucht.

Im Visier der Ermittler: zwei bereits polizeibekannte Männer im Alter von 30 und 33 Jahren, die aus Lüneburg stammen. „Hintergrund des Einsatzes ist der Verdacht auf Drogenverkäufe und illegales Glückspiel“, sagte Polizeisprecher Kai Richter.

So seien mehrere nicht angemeldete Spielautomaten vorgefunden worden. Zudem hätten sich über Monate Hinweise auf Drogengeschäfte verdichtet.

Am Mittwochabend wurden schließlich die richterlichen Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt – auch für eine Wohnung in Bad Bevensen, die einem der beiden Beschuldigten gehört. Die Männer sollen aus dem Lüneburger Clan-Milieu stammen und dort auch schon in Erscheinung getreten sein.



Die Bahnhofstraße in Bad Bevensen wurden weiträumig abgesperrt. © Gerhard Sternitzke

Der Einsatzbereich mitten in der Kurstadt wurde von den mit Maschinenpistolen schwer bewaffneten und vermummten Spezialkräften der Polizei weiträumig abgeriegelt. Es kamen auch Hundeführer zum Einsatz, um mögliche Drogenverstecke aufspüren zu können.

Widerstand sei seitens der Tatverdächtigen nicht geleistet worden, insofern habe die Polizei auch keine Gewalt anwenden müssen, um sich Zugang zu den Objekten zu verschaffen, sagte Richter auf Nachfrage.



Zu den konkreten Ergebnissen des Polizei-Einsatzes wurde noch nichts bekannt.