Anwohner klagen noch immer über schlechte Trinkwasserqualität in Bad Bevensen

Von: Theresa Brand

Das Wasser in und um Bad Bevensen ist zum Teil trübe oder verfärbt. © Imago

Schwebstoffe, bräunliche Verfärbungen oder aber grünlich schimmerndes Wasser: Mit diesen Problemen sehen sich zahlreiche Anwohner in und um Bad Bevensen inzwischen schon seit einigen Monaten konfrontiert.

Bad Bevensen – Im Herbst vergangenen Jahres hieß es vonseiten der Celle-Uelzen Netz GmbH (CUN), die das Leitungssetz betreibt, dass in den betroffenen Bereichen die Leitungen gespült würden, um das Wasser wieder klar zu bekommen. Doch in vielen Haushalten kommt noch immer eher trübes Wasser aus der Leitung.

„Gefühl, dass Wasser nicht in Ordnung ist“



„Das Wasser ist nach wie vor nicht klar“, sagt etwa Astrid Dreß aus Bad Bevensen. „Es sind Schwebstoffe darin, die sich dann ablagern.“ Sie sieht es beispielsweise am Waschlappen, auf dem sich bräunliche Ränder bilden. Bei ihr hinterlässt das ein ungutes Gefühl: „Man hat das Gefühl, dass das Wasser nicht in Ordnung ist“, erklärt die Kurstädterin. Vor einigen Tage hätten in dem Sechs-Parteien-Haus, in dem Astrid Dreß mit ihrem Mann lebt, alle Bewohner ein Schreiben der CUN erhalten. Darin heißt es, dass die Trübungen im Wasser immer wieder vorkommen könnten, wenn am Wassernetz gearbeitet werde. Die Verfärbungen seien jedoch nicht gesundheitsschädlich.



Ein schwacher Trost für die Anwohner. In den sozialen Netzwerken melden sich immer wieder Personen aus den betroffenen Gebieten, deren Wasserqualität zu wünschen übrig lässt. „Es ist einfach nur ekelhaft, seit Monaten ist das nun schon so“, schreibt eine Nutzerin in einer Facebook-Gruppe. Ein anderer postet vor einigen Tagen ein Foto seines Swimmingpools, in dem verfärbtes Wasser zu sehen ist. Einige Anwohner kaufen nur noch Wasser in Flaschen zum Trinken. Selbst ihren Haustieren wollen einige die „braune Brühe“, wie es heißt, nicht anbieten.



Jörn Nolting, Sprecher der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf, bestätigt, dass sich immer wieder Anwohner melden. „Wir können die Leute aber nur weiterverweisen, die Gemeinde hat hier keinen Einfluss“, sagt er.



Auf Anfrage der AZ erklärt Thomas Hans, Pressesprecher der CUN, dass in den vergangenen Tagen systematisch an unterschiedlichen Stellen in und um Bad Bevensen Abschnitte des Trinkwassernetzes gespült worden seien. Oberstes Ziel sei es, die Eisen- oder Mangan-Ablagerungen im Rohrsystem möglichst flächendeckend zu lösen. Er teilt mit: „Dabei haben wir neben der klassischen Druckspülung mit Wasser auch ein spezielles Sauerstoff-Impuls-Verfahren eingesetzt. Hierbei wird unter hohem Druck Sauerstoff in einzelne Leitungsabschnitte gepumpt. Das Verfahren gilt als besonders wirksam, um Ablagerungen zu lösen. Die Spülaktionen stecken in den letzten Zügen.“



Das Trinkwassernetz sei allerdings weit verzweigt. Es sei daher nicht auszuschließen, dass sich als Folge der aktuellen Spülaktionen auch zukünftig in einzelnen Bereichen weitere Ablagerungen lösten. Die wichtigste Botschaft ist laut CUN aber: „Trübungen im Trinkwasser sind im Regelfall gesundheitlich gesehen nicht bedenklich.“



Für die Trübung sind Eisen und Mangan als natürliche Bestandteile des Trinkwassers verantwortlich. Die Inhaltsstoffe lagern sich im Laufe der Zeit innen an den Trinkwasserleitungen ab. Ändern sich die Bedingungen darin, können sich diese Ablagerungen lösen und großflächig verteilen. Dies kann zum Beispiel durch Rohrbrüche, Feuerwehreinsätze oder auch durch mehr Entnahme im Sommer passieren.



Alle Entnahmestellen kurz öffnen

Die CUN rät ihren von einer Trinkwassertrübung betroffenen Kunden im ersten Schritt, einen möglicherweise vorhandenen Wasserfilter in der Hausinstallation gemäß Herstellervorgaben rückzuspülen. In der Regel sitze der Wasserfilter direkt hinter der Wasseruhr. Außerdem sei es sinnvoll, alle Entnahmestellen im Gebäude kurz zu öffnen und damit die gesamte Hausinstallation zu spülen.