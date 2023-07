Samtgemeinde investiert 1,5 Millionen Euro in Erweiterung

Von: Gerhard Sternitzke

Auf der rechten Seite des Bevenser Feuerwehrgerätehauses von 2004 entstehen zwei zusätzliche Stellplätze. Der Fuhrpark der Schwerpunktwehr ist gewachsen. © Sternitzke, Gerhard

Die äußeren Formen sind schon zu erkennen. Zwei neue Fahrzeugeinfahrten auf der rechten Seite, links der neue Sozialtrakt: Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bad Bevensen wird derzeit erweitert.

Bad Bevensen – Der 2004 an der Bahn errichtete Sitz der Schwerpunktfeuerwehr wächst um 400 Quadratmeter. Dafür wurde auch das Feuerwehrgelände um 4000 Quadratmeter vergrößert. Die Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf investiert insgesamt 1,5 Millionen Euro in den An- und Umbau. Zum Frühjahr 2024 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Grund für die Maßnahme ist vor allem der erfreuliche Mitgliederzuwachs der Wehr, berichtet Ortsbrandmeister Matthias Wedel. 84 Mitglieder, darunter inzwischen 14 Frauen, zählt die Einsatzabteilung der Schwerpunktwehr. Umkleiden und Sanitärräume sind dem nicht gewachsen.



Platz für gewachsene Mitgliederzahl, auch für Kinder- und Jugendfeuerwehr

Es sei schwierig, Spinde für neue Mitglieder unterzubringen, erzählt Wedel. Und mit dem höheren Anteil an Frauen sei 2004 nicht gerechnet worden. Auch die Kinder- und Jugendfeuerwehr, inzwischen auf 50 Mitglieder angewachsen, ist sehr beengt, auch sie erhält deutlich mehr Raum. „Das ist uns sehr wichtig“, betont der Ortsbrandmeister.



Insgesamt wachsen Umkleiden und Sanitärtrakt auf 190 Quadratmeter. Hindernisse werden beseitigt, Laufwege optimiert, sodass es nach dem Einsatz direkt in den Sanitärtrakt geht. „Das Haus wird auf dem neuesten Stand gebaut. Alle Vorgaben werden erfüllt“, betont Wedel. Dabei geht es nicht zuletzt um die sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung. Sie soll verhindern, dass möglicherweise krebserregende Rußpartikel von der Einsatzkleidung auf die Privatkleidung der Feuerwehrleute übertragen werden.



Kein Kontakt mit verschmutzter Einsatzkleidung

Die Montur wird dann im Fall einer Verschmutzung an der Einsatzstelle oder spätestens bei der Rückkehr abgegeben. Jeder Aktive hat nach der Fertigstellung im neuen Sozialtrakt einen doppelten Spind mit einem Abteil für die private und einem für die Einsatzkleidung.



Die Halle wird von sechs auf acht Stellplätze vergrößert, weil der Fahrzeugbestand gewachsen ist. Durch den Anbau wird Platz für ein Staffellöschfahrzeug und zwei Mannschaftstransporter geschaffen, von denen einer schon bestellt ist. Außerdem finden hier der Anhänger der Jugendfeuerwehr und das Boot Platz.



Die Bevenser Wehr ist in diesem Jahr bereits 98 Einsätze gefahren. Als Schwerpunktwehr ist sie auf Herausforderungen wie die enge Bebauung der Innenstadt, Altenheime, Kliniken sowie Bundesstraße 4, Bahnlinie und Elbeseitenkanal vorbereitet.