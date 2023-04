Bevensen-Ebstorf: Vier neue Feuerwehrgerätehäuser zum Sparpreis

Ebenerdige Bauweise

Gesucht wird eine Sparversion. Die Bauverwaltung der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf überlegt gemeinsam mit den Architekten, ob und wie sich die geplanten vier neuen Feuerwehrhäuser in Groß Hesebeck, Römstedt, Jelmstorf und Weste (AZ berichtete) kostengünstiger realisieren lassen. Mit 14,6 Millionen Euro waren die veranschlagt. Der Samtgemeinderat hatte auf Antrag der Gruppe CDU/FDP beschlossen, dass eine Realisierung einer Sparplanung für insgesamt 10,5 Millionen Euro geprüft wird. Gespart wird dabei vor allem durch eine ebenerdige Bauweise.

Bad Bevensen – „Es ist eine Planung, die in die Tiefe geht“, sagt Willing am Donnerstag im Feuerschutzausschuss. Weil die zur Verfügung stehenden Grundstücke teilweise schmal sind, werden Versammlungsräume, Toiletten und Umkleiden für Männer und Frauen – letztere kleiner – versetzt hinter der Fahrzeughalle angeordnet, wie ein Grundriss am Beispiel Groß Hesebeck zeit. Der Schulungsraum ist mit 80 Quadratmetern deutlich kleiner als ursprünglich vorgesehen, lässt sich jedoch durch eine mobile Wand zum Raum der Jugendfeuerwehr vergrößern. Der Verwaltungsausschuss hatte festgelegt, dass sich die Größe nach der Zahl der aktiven Mitglieder richten soll.

Kürzere Flure, keine Treppen und kein Aufzugsschacht

Der neue Entwurf hat deutliche Vorteile. Er beläuft sich auf 577 Quadratmeter gegenüber ursprünglich geplanten 788 Quadratmetern. „Wir brauchen deutlich weniger Wege als in der anderen Planung“, erklärt der Bauamtsleiter. Neben Fluren entfallen auch Treppenhäuser und ein Aufzugsschacht. „Der Schulungsraum hat drei Außenwände. Dadurch ist es möglich querzulüften.“ Damit entfällt gegenüber dem Ursprungsentwurf die Notwendigkeit einer Lüftungsanlage.



„Funktionelle Einsparungen im Bereich der Fahrzeughalle, Werkstatt, Büroräume, Jugendfeuerwehr und Hygiene – Schwarz-weiß-Trennung – wurden nicht vorgenommen“, betont Willing. Gleichzeitig sei diese Planung besonders flexibel, um sie an verschiedene Wehrgrößen anzupassen. Die Architekten haben die Räume so angeordnet, dass Fahrzeughalle, Schulungsraum und Umkleide je nach Bedarf vergrößert werden können – ohne die gemeinsame Planung aufzugeben. „Das würde Vorteile bringen bei der Planung und Ausschreibung“, betont Willing. Das flach geneigte Dach soll geeignet sein, um eine Photovoltaikanlage zu installieren. Geheizt wird mit einer Wärmepumpe.



„Dass in kurzer Zeit von der Verwaltung zwei Versionen vorgelegt wurden, ist eine Leistung“, lobt der CDU-Ratsherr Ralf Schmidtke. „Wir sind einen großen Schritt vorangekommen, was die Ebenerdigkeit angeht. Wir stehen dem positiv gegenüber.“



Kosten stehen zum nächsten Feuerschutzausschuss fest

Wie hoch die Einsparungen durch die Umplanung am Ende ausfallen, ist allerdings derzeit noch nicht bekannt. Über die Baukosten will der Bauamtsleiter im nächsten Feuerschutzausschuss der Samtgemeinde am Mittwoch, 10. Mai, um 18 Uhr im Ratssaal des Bevenser Rathauses informieren. Baustart für die Feuerwehrhäuser kann laut Willing frühestens im Frühjahr 2024 sein.