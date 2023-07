Bad Bevensen: Trinkwasser sollte jetzt wieder klar sein

Druckluftspülungen im Leitungsnetz waren laut CUN erfolgreich

+ © IMAGO In dieser Woche gab es keine Beschwerden mehr über das Trinkwasser in Bad Bevensen. Zwei Druckluftspülungen von Transportleitungen waren erfolgreich, berichtet CUN-Sprecherin Christiane Poestges. © IMAGO

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Von Gerhard Sternitzke schließen

Unappetitliche Verfärbungen von Trinkwasser im Raum Bad Bevensen beschäftigten die SVO-Tochter Celle-Uelzen-Netz (CUN) über Monate (AZ berichtete). Obwohl das Unternehmen mehrfach Spülungen durchführte, gab es immer wieder Beschwerden. Die CUN richtete eigens eine Hotline zu dem Thema ein, auf die sie mit rot unterlegtem Lauftext auf ihrer Internetseite hinwies – bis gestern. Das Problem ist behoben, teilt das Unternehmen auf AZ-Anfrage mit.

Bad Bevensen – „Wir haben keine Meldungen von Kunden mehr“, berichtet CUN-Sprecherin Christiane Poestges. Auch die Proben, die aus dem Netz entnommen werden, hätten keine Trübung ergeben. „Wir sind durch.“

Zuletzt hatte das Unternehmen in der vorigen Woche zwei Transportwasserleitungen mit einem speziellen „Impulsverfahren“ gespült. Betroffen waren eine zweieinhalb Kilometer lange Leitung im Umfeld des Wasserwerks am Lohn und noch einmal 400 Meter am Britzenberg. Dabei wurde der abgeriegelte Bereich mit Druckluft bearbeitet. Anschließend konnten gelöste Eisen- und Mangan-Ablagerungen ausgespült werden. „Das hat gut funktioniert“, bilanziert Christiane Poestges.



Direkt betroffene Kunden seien auch per Handzettel informiert worden. „Im Nachgang ist es zu Trübungen gekommen, die durch punktuelles Spülen beseitigt werden konnten“, informiert die Sprecherin. Da in dieser Woche keine Kundenanfragen mehr eingegangen seien, habe man die Meldung von der Internetseite genommen.



Natürliche Inhaltsstoffe des Trinkwassers lagern sich an den Rohren ab

Ganz ausschließen lassen sich Trübungen nie, obwohl das meiste Eisen und Mangan im Bevenser Wasserwerk aus dem geförderten Grundwasser abgeschieden wird. „Natürliche Inhaltsstoffe aus dem Trinkwasser lagern sich im Laufe der Zeit an allen Innenwänden der Trinkwasserleitungen ab“, erklärt Christiane Poestges. „Ändern sich die üblicherweise vorliegenden Betriebsbedingungen in den Leitungen, besteht das Risiko, dass sich diese Ablagerungen lösen und dann großflächig verteilen.“ Das passiere vor allem bei Änderungen des Wasserdrucks, der Fließrichtung und Fließgeschwindigkeit.



Eine Störung im Trinkwassernetz macht sich in den meisten Fällen direkt im Umfeld bemerkbar, es sei denn, Hauptleitungen sind direkt betroffen, dann ist die Störung weitreichender spürbar. „Bad Bevensen ist ein Ort mit einer hohen Hausanschlussdichte im Vergleich zum Umland und ein zentraler Punkt für die Hauptleitungen. Dadurch treten dort proportional auch mehr Störungen auf“, erläutert Christiane Poestges.



Trübungen gesundheitlich unbedenklich

Grundsätzlich werde das Trinkwasser in guter Qualität ins Wassernetz abgegeben. „Die aufgetretenen Trübungen sind im Regelfall gesundheitlich gesehen nicht bedenklich“, betont die Sprecherin.



„Eine Trübung ist immer noch vorhanden“, sagt der Bevenser Johannes Dress. So gebe es bräunliche Ablagerungen in der benutzten Wasserkaraffe. Er verlasse sich mit seiner Frau aber auf die Zusage der CUN, dass trotzdem keine gesundheitlichen Bedenken bestehen. Deshalb verzichten sie schon länger darauf, Wasser in Flaschen zu kaufen.