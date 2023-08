Aus für Deerberg: Insolvenzverfahren für Velgener Modefirma wird eröffnet

Von: Lars Becker

Teilen

Das Aus von Deerberg, Versender für nachhaltige Damenkleidung aus Velgen, ist jetzt besiegelt. © Archivfoto: privat

Alle Hoffnungen sind zerplatzt wie die berühmte Seifenblase: Für die Velgener Modefirma Deerberg gibt es keine Rettung mehr.

Velgen – Es ist noch keine Woche her, dass die AZ im Nachgang eines ausführlichen Gespräches mit den Verantwortlichen titelte: „Deerberg hat eine Zukunft“.

Geschäftsführer Lars Buschbom und der vom Amtsgericht Uelzen bestellte vorläufige Insolvenzverwalter Friedrich von Kaltenborn-Stachau hatten für das Velgener Mode-Unternehmen geäußert, dass man optimistisch bleibe und hoffe, in drei bis vier Wochen ein Unternehmen präsentieren zu können, das entweder einsteige oder aber Deerberg gar komplett übernehme. „Ich gehe nach wie vor davon aus , dass wir einen Investor finden“, sagte Buschbom.



Diese Hoffnung ist seit Montagabend offiziell Geschichte. Um 20.02 Uhr geht in der Redaktion eine E-Mail ein, die das besiegelte Aus verkündet: „Die Deerberg GmbH wird ihren Betrieb im September 2023 beenden. Vorgesehen ist, dass das bereits beim Amtsgericht Uelzen beantragte Insolvenzverfahren am 1. September eröffnet wird und während des laufenden Monats ein Abverkauf der vorhandenen Modeartikel erfolgt.“

„200 potentielle Interessenten kontaktiert“

Geschäftsführer Buschbom wird so zitiert: „In den vergangenen Wochen haben wir 200 potentielle Interessenten kontaktiert, aber leider ist derzeit so gut wie keine Investitionsbereitschaft in die Textilbranche erkennbar. Wir haben trotz intensiver Bemühungen keinen Investor für die nachhaltige Mode von Deerberg gefunden.“



Und Friedrich von Kaltenborn-Stachau erklärt: „Die Kolleginnen und Kollegen haben sehr gute Arbeit geleistet und in der schweren Zeit zusammengehalten. Es tut mir leid, dass die gemeinsame Arbeit nicht fortgesetzt werden kann.“



Wie geht es denn nun konkret weiter? Dazu heißt es in der Pressemitteilung, dass der vorläufige Insolvenzverwalter nun ein „Abwicklungsteam“ bilde, um den notwendigen Abverkauf zu organisieren. „Ein Großteil der Mitarbeitenden in der Verwaltung des Unternehmens wird zum 1. September freigestellt.“



Wer will Azubis und Beschäftigte übernehmen?

Das Unternehmen Deerberg beschäftigte 2021 – nach der Restrukturierung – in der Zentrale in Velgen, in sieben weiteren Geschäften bundesweit und im Versandlager in Lüneburg 275 Mitarbeiter. Früher waren es einmal 500.

Jetzt appelliert man an andere Unternehmen, die die zwölf Auszubildenden und/oder Beschäftigte übernehmen wollen, sich zu melden. „Gern bietet Deerberg eine interne Hausmesse zur Vorstellung an, wenn das interessierte Unternehmen zehn und mehr vakante Stellen ausschreibt“, heißt es.

Gesucht würden vor allem Ausbildungsorte für vier Fachkräfte für Lagerlogistik, für drei Kaufleute für Büromanagement, zwei Kaufleute im E-Commerce, zwei Fotografen und einen Mediengestalter.