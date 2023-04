Erlebnispfad wird beim Aktionstag „Zukunft barrierefrei gestalten“ vorgestellt

Von: Gerhard Sternitzke

Auf dem neuen digital-analogen Erlebnispfad gibt es an 14 Stationen Informationen, Meditations- und Wahrnehmungsübungen, die per QR-Code und Smartphone abgerufen oder auf den Tafeln gelesen werden können. © Privat

Der Kurpark ist Bad Bevensens grüne Lunge, und es gibt dort jede Menge zu entdecken, unter anderem 560 Bäume aus aller Welt und die Ilmenau, die durch den Kurort fließt. Nähere Informationen gab es bislang nur bei Führungen. Das ändert sich mit dem neuen digital-analogen Erlebnispfad, der beim Aktionstag der Aktion Mensch „Zukunft barrierefrei gestalten” am Sonntag vorgestellt wird.

Bad Bevensen – Entstanden ist ein anderthalb Kilometer langer barrierefreier Rundgang mit insgesamt 14 interaktiven Stationen, darunter der Neptunbrunnen, der Sonnenuhr-Garten, die Kneipp-Anlage oder der Kuchenbaum. „Das ist ein Rundgang für alle Sinne“, erklärt Nicole Bröckel von der Bad Bevensen Marketing (BBM). Die BBM hat insgesamt 87 000 Euro in das neue Angebot investiert, davon 70 000 Euro aus dem Leader-Förderprogramm der EU.

Informationen, Meditationen, Wahrnehmungsübungen

Gäste und Einheimische erhalten nicht nur Informationen. „Es gibt Meditationen, Wahrnehmungsübungen und Sinneserfahrung“, berichtet die Mitarbeiterin des Veranstaltungsteams. Am Kuchenbaum etwa können die Besucher im Herbst dem namengebenden Duft des Baums nachspüren. An der Kneippanlage erhalten sie eine Gebrauchsanweisung zum Wassertreten in der Ilmenau. Und extra für Kinder wurden kleine Hörspiele erstellt. Seit einer Woche sind alle Inhalte verfügbar.



Erreichbar sind die Informationen, gesprochenen Texte oder Hörspiele des „digitalen Kurparks“ über einen QR-Code auf den Infotafeln, der mit dem Smartphone eingescannt werden kann – dann öffnen sich die Inhalte.



Erlebnispfad ist barrierefrei

Barrierefrei ist der Erlebnispfad im ersten barrierefreien Ort Niedersachsens (AZ berichtete) nicht nur, weil alle Wege eben und gut mit Rollator oder Rollstuhl befahrbar sind. Alle Beiträge sind in leichter Sprache verfasst. Sehbehinderte profitieren von den gesprochenen Texten. Inhalte sind auch taktil und in Blindenschrift verfügbar. Wer die neuen technischen Möglichkeiten nicht nutzen will oder kann, für den gibt es die Kurzbeschreibungen und Bilder auf den Schautafeln.



Als kleine blaue Punkte sind die Sehenswürdigkeiten gekennzeichnet, die vom jeweiligen Standpunkt aus sichtbar sind. Eine analoge Broschüre mit allen Punkten ist in den Bevenser Touristinfos im Kurhaus und im Bahnhof erhältlich.



Aktionstag „Zukunft barrierefrei gestalten“

„Zukunft barrierefrei gestalten”, so lautet das Motto des diesjährigen Aktionstages der Aktion Mensch. Der Aktionstag soll auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Einschränkungen und auf mangelnde Inklusion hinweisen. Gefordert wird mehr Umsicht auch in der Planung, um Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erleichtern.



In diesem Sinne lädt der Bevenser Inklusionsbeirat gemeinsam mit dem Kultur- und dem Kneippverein am Sonntag, 30. April, in den Kurpark ein. Gefördert wird dieser „fröhliche Protest“, so der Veranstalter, durch die Organisation Aktion Mensch. Der Tag wird im Kurhaus, im Kurpark und an der Konzertmuschel mit viel Musik und Begegnung von Menschen mit und ohne Einschränkungen begangen. Alle Sinne werden angesprochen.



Um 14 Uhr begrüßen die Veranstalter die Gäste am Kurhaus mit Kaffee und Kuchen. Anschließend startet ein Rundgang mit der Stadtgärtnermeisterin Christiane Wittkowski. An der Kneipp-Anlage tritt ab 14.30 Uhr das Musik-Duo Weber auf. Ab 16 Uhr führt Mathias Bozó in der Konzertmuschel am Kurhaus durch sein Programm mit Liedern unter anderem von Udo Jürgens, Reinhard Mey und den Beatles. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung endet um 17 Uhr.