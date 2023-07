Ärger über Knöllchen: Autofahrer müssen mehrere Geldstücke ausprobieren

Wenn die Münzen durchrauschen

+ © Sternitzke, Gerhard Parkautomat am Bevenser Kurhaus. Weil der die eingeworfenen Münzen nicht annahm, legte Heinz Brussog die Parkscheibe ins Auto – und erhielt ein Knöllchen. © Sternitzke, Gerhard

Von Gerhard Sternitzke

Das hat jeder Autofahrer schon einmal erlebt: Man wirft seine Münzen in den Parkscheinautomaten, doch die fallen immer wieder durch. So geht es auch Heinz Brussog, der vor dem Bevenser Kurhaus parkt, um sich in der Jod-Sole-Therme zu erholen. Die Erholung ist nicht von großer Dauer, denn als er zum Auto zurückkehrt, steckt ein Knöllchen unter dem Scheibenwischer. Brussog ist entrüstet.

Bad Bevensen – Drei Euro hat der Bienenbütteler in den Schlitz geschoben. Obwohl er sie wechselnd einwirft, verweigert der einzige Automat auf dem Parkplatz seinen Dienst. „Für Kartenzahlung ist das Gerät auch nicht eingerichtet. Also war für mich das Gerät defekt, und ich legte eine Parkscheibe mit Einstellung meiner Ankunftszeit gut sichtbar in mein Auto“, berichtet Brussog. „So habe ich es einmal gelernt.“

Dennoch erhält er eine Verwarnung mit der Aufforderung, 20 Euro zu zahlen. „Automat ist okay“ steht auf der Rückseite des Zettels. Brussog beschwert sich im Bevenser Rathaus. „Ich fragte, was man machen kann, und die Antwort war, ich müsste sieben verschiedene Geldstücke von Amts wegen parat haben, denn laut dem vor Ort tätigen Mitarbeiter war der Automat in Ordnung“, berichtet Brussog.



Hat man sieben verschiedene Münzen – sie müssen auch noch passend sein – in der Hosentasche beziehungsweise Geldbörse?

Weil der 81-Jährige Ärger und weitere Kosten scheut, überweist er den Betrag. „Aber war das richtig? Hat man sieben verschiedene Münzen – sie müssen auch noch passend sein – in der Hosentasche beziehungsweise Geldbörse?“, fragt Brussog.



„Der Autofahrer ist verpflichtet, den Mechanismus im Automaten auszulösen“, stellt Stefanie Fritzke, stellvertretende Ordnungsamtsleiterin im Bevenser Rathaus, auf AZ-Anfrage fest. „Wenn die Münze nicht funktioniert, ist er verpflichtet, andere Münzen nachzuwerfen. An die Regeln müssen sich alle halten.“ Dabei verweist sie auf eine Grundsatzentscheidung des Oberlandesgerichts Hamm.



Urteil des Landgerichts Hamm: Autofahrer müssen verschiedene Münzen ausprobieren

In dem Urteil aus dem Jahr 2005 unter dem Aktenzeichen 3 Ss OWi 576/05 heißt es: „Der Betroffene ist vielmehr gehalten, so viele Versuche mit verschiedenen Münzen zu tätigen, bis der Lauf der Parkuhr, beziehungsweise die Produktion des Parkscheins ausgelöst worden ist, soweit das Gerät (...) grundsätzlich funktionsfähig ist.“ Unerheblich sei es, ob die Münzvorrichtung wegen Abnutzung, Beschädigung oder Fehlprägung von Münzen nicht auslöse oder ob der Autofahrer nicht über genug passendes Kleingeld verfüge.



3336 Verwarnungen für geparkte Autos

Bis gestern wurden in Bad Bevensen 3336 Verwarnungen im Bereich Parken ausgestellt, teilt die Verwaltung mit. „Wenn jemand auf dem Parkplatz mit Parkscheibe steht, überprüft der Außendienstmitarbeiter erst, ob Münzen angenommen werden oder ob es einen Papier-stau gibt oder ob die Batterie alle ist“, erklärt Stefanie Fritzke. „Jeder Fall wird individuell geprüft.“ Die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamts wechseln nach ihren Angaben sogar Münzen, wenn sie gerade auf Autofahrer treffen, die mit den Automaten Probleme haben.



Für alle, denen es ähnlich geht wie Heinz Brussog, hat Stefanie Fritzke einen Tipp. „Man kann die Münze einmal mit dem Finger reiben. Und man sollte sie nicht zu schnell durch den Schlitz werfen“, erklärt die stellvertretende Ordnungsamtsleiterin. Sie selbst hat immer ein Tütchen mit Münzen im Auto dabei.



Noch einfacher, rät sie, sei die Easy Park App fürs Handy. Damit würden Münzen überflüssig, und die Parkzeit werde obendrein minutengenau abgerechnet.