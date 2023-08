AfD-Festabsage ein Fall für die Polizei - Schäden im Biergarten von Bodenteicher Hotel

Von: Lars Becker

Mit diesem Bild, das neben dem ursprünglichen Plakat Graffiti an den Fasssaunen und dem Mobiliar zeigt, hat die AfD ihr Sommerfest abgesagt. © Privat

Dass ein Bodenteicher Hotel das Sommerfest der Kreis-AfD auszurichten gedenkt, ruft nachts offenbar Antifa-Aktivisten auf den Plan. Die richten Schaden an, die Veranstaltung fällt aus.

Uelzen/Bad Bodenteich – Der Kreisverband Uelzen der Alternative für Deutschland (AfD) hatte für Sonnabend zum „Sommerfest mit mittelalterlichem Charakter“ nach Bad Bodenteich eingeladen. Im Hotel-Restaurant „Zum Alten Ritter“ wären nach Einschätzung von Geschäftsführer Christian Dörhöfer etwa 60 bis 80 Personen zusammengekommen. Ihnen sollte Spanferkel, Bratwurst und Met serviert werden.

Im Burggarten sollten Axt- und Messerwerfen sowie Bogenschießen angeboten werden, Musik war bestellt („Lautenluder“). Daraus wurde nichts: Die Veranstaltung wurde kurzfristig abgesagt.



„Politisch motivierte Sprüche“

In der Nacht auf Sonnabend seien „diverse Bänke, Tische und weiteres Inventar mittels Schablonen mit politisch motivierten Sprüchen besprüht“ worden, bestätigt die Polizei, die den Sachschaden auf mehrere hundert Euro beziffert. Gehwegplatten und Fassaden wurden ebenfalls besprüht, wie Fotos belegen, die Wirt Maik Scharsig auf der Facebook-Seite des „Antifaschistischen Informationsportals Lüneburg“ veröffentlicht hat. Dort fragt er, wer ihm den Schaden ersetzt.

Scharsig habe noch am Sonnabend Anzeige erstattet, sagt Polizeisprecher Kai Richter. „Wir ermitteln wegen Sachbeschädigung, der Staatsschutz ist involviert.“ Im AZ-Gespräch sagt Scharsig: „Wir haben nur eine Anfrage der AfD angenommen. Dafür werden wir als Hotel sabotiert. Es ist eine große Dreistigkeit, solche Schäden zu verursachen. Die hätten doch eine Demo starten können.“

Man habe die Holzmöbel abgeschliffen und neu lackiert, die betroffenen Fassadenteile neu gestrichen. Aber verschmierte Spezialfenster der Fasssaunen müssten ersetzt werden. „Wir reden zudem über einen Geschäftsausfall von einem Tag.“

„Spenden für den Wirt gesammelt“

Christian Dörhöfer bestätigt, dass rund 20 Personen in Bad Bodenteich zusammengekommen seien. Dörhöfer selbst oder der Kreisvorsitzende Frank Rinck waren nicht vor Ort. „Das war ein privates Treffen von Interessierten, die von der Absage nicht rechtzeitig erfahren haben. Sie haben zumindest Umsatz gemacht und Spenden für den Wirt gesammelt.“ Zweimal zuvor sei der AfD-Kreisverband in dem Bodenteicher Hotel gewesen.



Im Statement der AfD schreibt Dörhöfer, dass „mutmaßliche Linksextremisten große Teile des Mobiliars sowie Fassaden und Gehwege des Biergartens verwüstet haben“. Und weiter: „Es handelt sich erneut um eine politische Straftat mit linksextremem Hintergrund. Auch während des Wahlkampfes zur Landtagswahl im vergangenen Herbst fanden sich solche Schmierereien an Gebäudefassaden von Geschäften in der Uelzener Innenstadt am Standort des AfD-Wahlkampfstandes“, so Dörhöfer, der Fraktionsvorsitzender im Stadtrat Uelzen und im Kreistag ist.

„Erneut wird deutlich, dass Linksextremisten nicht vor Straftaten zurückschrecken, um Andersdenkende einzuschüchtern und Geschäftsleuten wirtschaftlichen Schaden zuzufügen.“ Er fügt an: „Ich habe kein Problem mit anderen Meinungen, die darf jeder äußern. Aber so etwas geht nicht.“

„Keine Ahnung, was nachts passiert ist“

Aufgesprüht wurden Sprüche wie „Widerstand ist wunderbar, durchgeimpfte Antifa“, aber auch „FCK AFD“ oder „Nieder mit der AfD“. Zudem wurden Aufkleber („Rassistischer Scheissverein“) aufgebracht.



Olaf Meyer ist Sprecher der Antifaschistischen Aktion Lüneburg/Uelzen, die den Vorfall und die AfD-Erklärung in sozialen Netzwerken kommentiert – samt Fotos von Personen, die in Bodenteich zusammenkamen. Er sagt: „Keine Ahnung, was nachts passiert ist. Aber es ist total übertrieben, was die AfD schreibt. Es mag für den Besitzer unangenehm und mit Kosten verbunden sein, aber was die AfD daraus macht, hat nicht stattgefunden.“