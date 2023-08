Katzenfänger kehrt in Sparte zurück – Streuner-Plage in Osterburg

Von: Antje Mahrhold

Herrenlose Katzen sind in der Kleingartenanlage „Aufbau“ in Osterburg ein Problem. © via imago-images.de

Osterburg – Fortgesetzt wird eine Katzen-Fangaktion nach Kritik aus Reihen der Kleingartenanlage „Aufbau“ auf dem Gelände am Altneubaugebiet, Karl-Liebknecht-Straße. Darüber hat Vize-Bürgermeister Detlef Kränzel jüngst das zuständige Fachgremium des Stadtrates informiert.

Vorausgegangen war eine Art Hilferuf durch den Vize-Vorsitzenden des Gartenvereins. Uwe Michel hatte Ende Januar im Finanz- und Ordnungsausschuss dringenden Handlungsbedarf wegen einer seiner Ansicht nach stark wachsenden Katzenpopulation auf dem weitläufigen Areal der mit 348 Parzellen größten Kleingartenlage im Landkreis Stendal zu Protokoll gegeben (AZ berichtete).



„Da muss langsam was passieren“, forderte der Osterburger für die Biesestadt Gefahrenabwehrregelungsänderungen nach dem Vorbild der Kommunen Gardelegen und Tangerhütte. Auch in der Kreisstadt Stendal gilt seit Anfang August eine Kastrationspflicht für Freigänger-Katzen. Eine solche Regelung jedoch soll es in der biesestädtischen Einheitsgemeinde nicht geben. Das Ordnungsamt habe anhand eines Prüfschemas festgestellt, dass für Osterburg und Umgebung Registrierungs- und Kastrationspflichten „nicht möglich“ seien. Dies hatte Kränzel dem Ausschuss um Vorsitzenden Micheal Handtke (Freie Stadträte) vor Kurzem mitgeteilt.



Kastrationspflicht „nicht möglich“

Demnach wurde zur Eindämmung der Katzenpopulation in der Gartensparte Anfang Mai eine Fangaktion gestartet. Über das Vorgehen seien die Laubenpieper durch einen Aushang informiert worden. „Der Verein war mit dieser Aktion sehr zufrieden“, listet die Niederschrift der Sitzung das Fazit des Vize-Bürgermeisters auf.



Vorübergehend gefangen wurden auf dem Aufbau-Gelände herrenlose Katzen innerhalb eines Zeitraums von fast zwei Wochen. Unterm Strich waren drei Kater sowie vier Katzen, die tragend waren, durch einen Tierarzt mit einem entsprechenden Kennungsmerkmal versehen worden. Außerdem wurden die Tiere kastriert beziehungsweise sterilisiert. Die Kosten seien durch den Tierschutzverein getragen worden. Eine zweite Fangaktion ist für den Monat August angesetzt.



Neuer Vertrag für Fundtiere ab 2024

Eine weitere tierische Herausforderung diskutiert Osterburgs Finanzpolitik am 22. August. Anlass ist, dass die Einheitsgemeinde ihre Fundtierpauschale für das laufende Jahr um rund 5300 Euro erhöhen will. Dazu komme es, weil der Altmärkische Tierschutzverein seinen seit Januar 2020 geltenden Vertrag mit Osterburgs Stadtvätern „aufgrund der allgemeinen Kostenentwicklung“ sowie der „Erhöhung des Mindestlohns“ anpassen wolle. Für die Unterbringung von Fundtieren sollen anstatt wie bisher 2,33 Euro pro Einwohner nun 3,38 Euro fällig werden.



Dieser Forderung jedoch will das Rathaus der Biesestadt nicht wie beantragt entsprechen. Stattdessen will es den Vertrag mit dem Tierschutzverein zum Jahresende kündigen und ab 2024 einen neuen Vertrag schließen. Als freiwillige Zahlung sollen die rund 5300 Euro fließen. Dieser Betrag entspreche 50 Prozent des beantragten Zuschusses.



Bei der Berechnung der Fundtierpauschale sind Einwohnerzahlen maßgeblich. Entsprechend dieser Regel müssten rund 23500 Euro pro Jahr gezahlt werden. Entsprechend der nun beantragten Pauschalenerhöhung wären es rund 34000 Euro gewesen – was einer Erhöhung um rund 10500 Euro entsprochen hätte.



Die trotzdem entstehenden Mehrkosten von rund 5300 Euro sollen aus dem Haushaltsposten beglichen werden, der noch verfügbare Finanzkraft enthält, weil die Kreisumlage nicht so hoch wie zunächst geplant in Kraft getreten ist. Das letzte Wort in dieser Angelegenheit hat der Stadtrat. Er soll darüber voraussichtlich am 5. September abschließend entscheiden.