„Sowas werde ich nicht dulden“: Glasner prangert sein Team an

Freiburg – Hat der VfL Wolfsburg etwa ein Einstellungsproblem? Stinksauer war Übungsleiter Oliver Glasner nach der Auswärtsniederlage beim SC Freiburg. Seine Mannschaft hatte erst nach dem 0:1 in der 85. Minute richtig angefangen, Fußball zu spielen.

Und bekam nun mit einer öffentlichen Schelte die Quittung.

Mutlos, harmlos, langsam – die Leistung der Wölfe war erschreckend schwach. Entsprechend ließ der sonst so seelenruhige Glasner nach der Schlappe ordentlich Dampf ab. „Letztes Jahr, als einem das Wasser bis zur Oberkante-Unterlippe stand, war man bereit, an die Leistungsgrenze zu gehen. Dann ging es gut“, betonte Glasner gegenüber „Sky“. Doch „jetzt legt der eine oder andere wieder die Beine hoch. Sowas werde ich aber nicht dulden. Vielleicht sind viele in der letzten Saison hängen geblieben und ruhen sich aus. Aber 80 Prozent des Kaders waren vor zwei Jahren fast abgestiegen und in der Relegation dabei.“

Knallharte Worte des Übungsleiters. So werden einzelne Akteure sich in Kürze wohl auf der Ersatzbank wiederfinden. Denn: „Ich bin gespannt und werde ganz genau beobachten, welche Spieler bereit sind, unseren Weg mitzugehen.“ Wie der Österreicher erklärte, sei er intern bereits das eine oder andere mal etwas lauter geworden. Nun auch in der Öffentlichkeit.

Auch VfL-Geschäftsführer Jörg Schmadtke war nach dem Spiel bedient. „Das ist mir von allem ein bisschen zu wenig“, erklärte er gegenüber der Bild. Gut für Wolfsburg: Schon am Donnerstag (21 Uhr) in der Europa League können die Grün-Weißen es wieder besser machen. Daheim empfängt der VfL den französischen Klub AS Saint-Etienne. Für einige Akteure dann sicherlich auch eine Chance zu zeigen, dass der Freiburg-Auftritt nur ein Ausrutscher gewesen ist. rp