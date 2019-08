Schlagers Schweinsbraten, Arnolds Fehler...

Fußball: Zwölf-Millionen-Mann überzeugt beim Debüt / Papa-Jubel falschrum

+ Überzeugendes Debüt: Xaver Schlager (l.) gefiel mit vielen gewonnenen Zweikämpfen und der Vorlage zum 2:0. Fotos: Dpa

Wolfsburg – Vom Bankdrücker zum Druckmacher. Wenngleich in erster Linie die zwei Matchwinner Maximilian Arnold und Wout Weghorst gefeiert wurden, so hinterließ auch Xaver Schlager direkt einen bleibenden Eindruck beim Wolfsburger Publikum am Samstag.