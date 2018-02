Kunststoffgartenmöbel auf Terrasse brennen

Ebstorf: Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen auf überdachte Terasse

jsf Ebstorf. Feuerwehr und Polizei wurden am Mittwochnachmittag zu einem Löscheinsatz in die Georg-Marwede-Straße in Ebstorf gerufen. Dort angekommen fanden die Einsatzkräfte brennende Gartenmöbel auf einer Terasse vor.