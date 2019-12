„Komische Atmosphäre“: Sportliches im Hintergrund

Wolfsburg – Wenn der Fußball plötzlich in den Hintergrund gerät. . . Vor dem Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04 kam ein Gäste-Fan ums Leben. Bekannt wurde dies erst in der zweiten Halbzeit.

Es wurde sehr still in der VW-Arena, echte Stimmung kam – verständlicher Weise – nicht mehr auf. „Es war eine komische Atmosphäre“, stellte VfL-Mittelfeldspieler Maximilian Arnold fest.

Auch in den Interviews nach dem Duell (1:1) drehte sich fast alles um die Tragödie abseits des Spielfeldes. „Da wird der Fußball natürlich zur Nebensache“, wusste auch Wolfsburgs Torhüter Koen Casteels, der aber den Blick natürlich auch noch auf das Sportliche richtete und sich über die vielen vergebenen Chancen in der ersten Hälfte ärgerte: „Wir sind eigentlich mit einem guten Gefühl in die zweite Halbzeit gegangen. Wir wussten, dass wir irgendwann unser Tor erzielen. Das hat auch geklappt, nur leider hat Schalke auch einmal getroffen.“ So musste Casteels zugeben: „Wenn man auf die Leistung blickt, können wir mit dem Ergebnis eigentlich nicht zufrieden sein.“

Einer, der trotz der bewegenden Zwischenfälle nach dem Duell doch noch (ein wenig) lächeln konnte, war VfL-Außenverteidiger Kevin Mbabu. Er markierte in der 82. Minute den 1:1-Ausgleich nach einem Eckball von Arnold. „Ich bin endlich drin in der Mannschaft, habe lange darauf warten müssen“, erklärte der Schweizer nach dem Duell. Er ging mit einem guten Gefühl in die Partie. Dieses sollte ihn nicht trügen. Der Treffer war für Mbabu ein „Super-Moment“. Hoffentlich nicht der letzte im VfL-Trikot... fs