Das gruselige Ende einer stolzen Serie

Wolfsburg – An und für sich taugt das Dress von RB Leipzig nicht als klassisches Halloween-Kostüm.

Und doch sorgten die in Hälfte zwei gespenstisch guten Sachsen schon am Abend vor der berühmt-berüchtigten Nacht des Schreckens für ein gruseliges Ende der stolzen Serie des VfL Wolfsburg. Nicht nur Oliver Glasner fuhr nach der ersten Pleite im 22. Spiel unter seiner Leitung ein dicker Schauer über den Rücken. Denn beim 1:6 (0:1) im Zweitrunden-Match des DFB-Pokals gab es ordentlich Saures.

Sechs Ein- beziehungweise Tiefschläge in 90 Minuten: Mehr als in den kompletten neun Bundesliga-Begegnungen zusammen! Dort waren es bislang nur deren fünf. Obendrein nach dem 0:6 im April 2017 gegen Bayern München, damals noch unter Andries Jonker, mit die höchste Heimklatsche seit dem Eintritt in den Profifußball 1992 für Grün-Weiß! Nur zwei Fakten eines „bitteren“ Albtraum-Abends an der Aller in den Augen Glasners. Denn 55 Minuten lang hatten er und wohl auch die 17705 Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe gesehen.

Und sogar eine Wolfsburger Mannschaft, die nach dem knappen wie unglücklichen 0:1-Pausenrückstand durch ein Billard-Eigentor von Jeffrey Bruma (13.) nach einem Eckball extrem engagiert und druckvoll aus der Kabine kam. Nur selbst in dieser Phase, als auch Glasner sein Team nah am Ausgleich wähnte, blieben die Wölfe letztlich wirkungslos. Josip Brekalo ließ die beste Chance aus (47.). „Wir haben die Durchschlagskraft vermissen lassen“, stellte der VfL-Dirigent treffend fest. Das galt bis zu diesem Zeitpunkt kurz nach Wiederbeginn auch für die roten Bullen.

Doch in gerade einmal sechs – und etwas ausgedehnter zwölf – Minuten nahmen diese den Ungeschlagen-Nimbus des Gegners förmlich auf die Hörner. Mitten hinein in die Wolfsburger Drangphase löste Marcel Sabitzer mit dem 0:2 eine verhängnisvolle „Blackout“-Phase aus, wie VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer sie titulierte. Denn nun ging es ratz, fatz. In der Entstehung des 0:3 durch Emil Forsberg reklamierten die Wölfe, wohl zurecht, ein vorangegangenes Handspiel von Yussuf Poulsen gegen Wout Weghorst. Dieses sei, so erklärte Glasner nach einem langen Zwiegespräch an der Seitenlinie, für Schiedsrichter Felix Zwayer „nicht strafbar“ gewesen. Darüber konnte der VfL-Coach nur den Kopf schütteln: „Er meinte, das Handspiel sei nicht ursächlich für das Tor gewesen. Das hat er anders als alle anderen gesehen...“ Nur entschuldigte dies freilich nicht die Auflösungserscheinungen seiner Mannschaft im Anschluss. „In Österreich sagt man: Wir haben wilde Sau gespielt“, bemängelte Glasner.

Nahezu im Minutentakt kamen die wachgeküssten RB-Schreckgespenster nun zu Hochkarätern. Mit den Toren von Konrad Laimer (61.) und Timo Werner (68.) war der Spuk nur vorübergehend vorbei, denn der Nationalstürmer machte noch das halbe Dutzend voll (88.).

Aber wie heißt es so schön: Besser ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende... Das letzte Wort hatte Weghorst, der mit seinem feinen Ehrentreffer ein Mini-Trostpflaster auf die klaffende Wunde dieses Abends legte. Das 1:1 im Liga-Duell der beiden Clubs anderthalb Wochen zuvor – nicht mehr als der Geist der Vergangenheit.

VON INGO BARRENSCHEEN