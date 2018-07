Bitte lächeln! Wölfe erst vor der Kamera und nun im Kurzurlaub

Fußball: Bundesliga-Profis des VfL Wolfsburg kommen fürs offizielle Mannschaftsfoto zusammen / Bruno Labbadia gibt Spielern trainingsfrei bis Mittwoch

Offizielles Mannschaftsfoto des VfL Wolfsburg zur Bundesliga-Saison 2018/2019.

ib Wolfsburg. Im Zuge der Vorbereitung wird beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg bislang viel gelacht – so auch am gestrigen Freitag. Da setzte der Relegationsteilnehmer der vergangenen zwei Spielzeiten sein Dauerlächeln auf, denn es stand der offizielle Media-Day an.