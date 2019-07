Zwölf-Meter-Marke geknackt

Hamburg/Uelzen/Landkreis – Zu einer wahren Hitzeschlacht für die Leichtathleten haben sich die norddeutschen Meisterschaften der U16 und U20 im Jahnstadion in Hamburg entwickelt.

Äußerst erfolgreich aus Uelzener Sicht schnitten die männlichen Jugendlichen der U16 von der LG Hanstedt/Wriedel/Suderburg ab.

Erstmals über 12 Meter

Gleich am ersten Wettkampftag gab es Edelmetall für den Dreispringer Benjamin Keplin. Der Nachwuchsathlet landete bereits in seinem ersten Versuch bei 11,89 Metern und stellte eine persönliche Bestleistung auf. Doch damit begnügte sich Keplin nicht. Im zweiten Versuch knackte er erstmals die Marke von zwölf Metern (12,36) und zog in den Endkampf der besten Acht ein. Am Ende belohnte sich Keplin mit dem Gewinn der Bronzemedaille.

Edelmetall wollte auch sein Vereinskamerad Lukas Wendland am zweiten Wettkampftag mit auf die Heimreise nehmen. In seiner nicht so starken Disziplin, dem Diskuswurf, schaffte er nach mäßigem Beginn mit 43,31 Metern den Einzug in den Endkampf. Hier konnte er sich dann nochmals steigern. Mit 43,44 Metern wurde Wendland in einem sehr leistungsstarken Feld Sechster.

Anschließend war der LG-Athlet dann im Kugelstoßen am Start. Dabei lieferte er sich mit dem Eutiner Kjell Jokschat ein packendes Duell. Jokschat legte im ersten Versuch 15,71 Meter vor. Wendland konterte im zweiten Durchgang, ließ die Kugel auf 15,96 Meter fliegen und ging als Führender in den Endkampf.

Revanche bei der DM

Im sechsten Versuch gelang Jokschat dann aber ein gewaltiger Stoß auf 16,13 Meter. Wendland musste sich geschlagen geben und wurde Zweiter. Am kommenden Wochenende treffen die beiden Kontrahenten in Bremen bei den deutschen U16-Meisterschaften dann erneut aufeinander.

Schönes Geschenk

Bei der weiblichen Jugend U16 über 300 Meter machte sich Hanna Kayser vom TuS Ebstorf selbst das größte Geburtstagsgeschenk. Im ersten von acht Zeitläufen lief sie als glänzende Zweite nach 43,61 Sekunden mit neuer persönlicher Bestleistung über die Ziellinie. Nach Auswertung aller Läufe belegte sie Platz neun von 23 Startern. wt