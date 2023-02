Wintertransfer vom Lüneburger SK: Teutonias neuer Torwart Maximilian Hüster möchte wieder „in einer höheren Liga spielen“

Von: Bernd Klingebiel

Teilen

Neuzugang auf der Torhüterposition: Maximilian Hüster. © Teutonia Uelzen

Zweiter Wintertransfer für Teutonia Uelzen: Nach Rückkehrer Artur Schmidt (vom TuS Bodenteich) hat der Fußball-Landesligist Maximilian Hüster vorgestellt.

Uelzen - Der Torhüter hat seinen Vertrag beim Regionalligaabsteiger Lüneburger SK zum Ende des letzten Jahres auf eigenen Wunsch vorzeitig aufgelöst.

Hüster (22) reiht sich ein in die Torwartriege der Blau-Gelben mit Ken Venancio, der in der Hinrunde konstante Leistungen zeigte, und Nicolas Bläß. Trainer Achim Otte spricht von einer „nach vorn gerichteten Verpflichtung“. Hüster spielte bereits als 17-Jähriger im Herrenbereich für den TV Schneverdingen, ehe er im Winter 2019/20 zum Viertligisten LSK Hansa wechselte. Er bekam in der 1. Herren jedoch keine Einsatzzeit, half in der U23 aus und engagierte sich im Training mit Jugendtorwarten. Wegen seines „absolut loyalen Verhaltens gegenüber dem LSK“ entsprach der Vereinsvorstand dem Wunsch einer Vertragsbeendigung.



Bei Teutonia arbeitet der Student für Sportmanagement in Hamburg wieder mit Mario Drewes zusammen. Der Torwarttrainer der Uelzener: „Max ist ein sehr ehrgeiziger Torhüter, den ich schon zweieinhalb Jahre beim LSK begleitet habe. Zu seinen Stärken gehören das Abfangen von hohen Bällen und ein sicheres Aufbauspiel. Er ist sportlich sowie menschlich eine weitere Bereicherung für unser Team.“ Otte erwartet, dass vom Konkurrenzkampf und dem Training unter Drewes alle drei Torhüter profitieren. Teutonia-Sprecher Dennis Flügge: „Es gilt immer das Leistungsprinzip, auf jeder Position.“



Hüster: „Ich habe mich für Teutonia entschieden, weil ich die Trainer Achim Otte aus der Jugend des DFB-Stützpunktes Munster und Mario Drewes als Torwarttrainer schon sehr lange kenne und sie sich sehr um mich bemüht haben.“ Er wolle sich „bestmöglich weiterentwickeln, um die Chance zu haben, wieder in einer höheren Liga spielen zu können“. Hüster: „Mit den Trainern und der jungen Mannschaft sehe ich im Moment die besten Chancen dafür.“ kl