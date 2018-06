Mr. Zuverlässig und Schatzsucher

Uelzen/Landkreis. Es war eine historische Versammlung. Zum letzten Mal trafen sich Uelzens Fußball-Schiedsrichter auf Kreisebene zu ihrer Jahreshauptversammlung im Teutonia-Vereinsheim. Ab Juli werden sie dem neuerrichteten Heide-Wendland-Kreis angehören.

Volker Leddin ging als Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses auf die vergangenen Jahre ein und zog für die abgelaufene Saison eine insgesamt positive Bilanz.

Die jüngeren Unparteiischen seien auf dem Vormarsch, langsam vollziehe sich ein Generationswechsel, so Leddin in seinem Rechenschaftsbericht. Einen bleibenden Eindruck habe Monique Panetta bei einem DFB-Sichtungsturnier in Duisburg hinterlassen und nun den Aufstieg in die Frauen-Regionalliga und Männer-Landesliga geschafft. Dort pfeift bereits Christian Krahn, der sich nach einem guten Start in dieser Liga etabliert hat. Spiele auf der Bezirksebene leitet Tim-Malte Luhmann. Felix Pellnath und Mirko Wendt sind Assistenten in der Oberliga. Als Aufsteiger in die Bezirksliga gehen Max Heinel, Fabian Leddin und Jonas Lüneburg in die nächste Saison.

Eine starke Uelzener Vertretung gibt es bei den Beobachtern von Schiedsrichtern. Auf DFB-Ebene sind dies Hartmut Strampe, Carsten Kadach und Marco Haase, auf Verbandsebene Martin Zornow sowie im Bezirk Viktor Daubner, Jörg Schoß und Sebastian Warnecke.

Im Mittelpunkt der Versammlung standen die zahlreichen Ehrungen. Leddin überreichte die Verdienstnadel des NFV an Tobias Jahnke. Die silberne Verdienstnadel des NFV erhielten Jens Bergemann, Viktor Daubner und Michael Lüddecke. Eine DFB-Uhr ging an Sebastian Warnecke. Für seine 40-jährige Schiedsrichtertätigkeit wurde Ferdinand Barrenschee ausgezeichnet.

Zum Jungschiedsrichter des Jahres wurde Philipp Gläsel vom TSV Bienenbüttel ernannt. Der 16-jährige Spielleiter pfeift seit knapp drei Jahren, zeige stete Bereitschaft, Talent und kam im letzten Spieljahr auf 52 Einsätze als Schiedsrichter und Assistent.

Schiedsrichter des Jahres ist Gerd Homeyer vom BSV Union Bevensen. Der 73-jährige Kurstädter leitet seit 25 Jahren Fußballspiele und hat sich für den Ansetzer als „Mr. Zuverlässig“ erwiesen. Homeyer kam in der letzten Saison auf 27 Einsätze plus seiner fast schon obligatorischen Leitung der legendären Spiele zwischen den Verheirateten und Junggesellen des TSV Jastorf am Neujahrsmorgen. Zudem ist Homeyer seit 1991 im Spielausschuss des NFV-Kreises Uelzen tätig und bekleidete drei Jahre lang das Amt des Schriftführers.

Mit Helmut Baum vom SV Natendorf wurde auch die Ehrung des Schiedsrichters des Jahres 2017 nachgeholt, bevor dann Leddin selbst an der Reihe war. Der Vorsitzende des Bezirksschiedsrichterausschusses, Berthold Fedtke, verabschiedete den Kreis-Obmann aus dem Beobachterstab. Über 17 Jahre war Leddin auf Bezirks- und Verbandsebene mit Argusaugen auf den Sportplätzen unterwegs.

„Du warst kein Erbsenzähler, sondern ein Schatzsucher“, sagte Fedtke in seiner Laudatio. Leddin wird zukünftig als Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses im fusionierten Fußballkreis Heide-Wendland tätig sein und seine Beobachterfunktion aus zeitlichen Gründen niederlegen.

Von Ulrich Bleuel