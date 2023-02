Zu Hause hapert es noch bei der SV Sperber Veerßen

AZ-Team-Check

+ © Bernd Klingebiel Torgefährlich und eine Frohnatur dazu: Fabian Voigt (links) ist Sperbers torgefährlichster Spieler mit elf Treffern und wird laut Kapitän Alischer Muradow auch dank seiner Lebensfreude sehr geschätzt. © Bernd Klingebiel

Nach einer starken Verjüngungskur im vergangenen Sommer steht die SV Sperber Veerßen im Mittelfeld der 2. Fußball-Kreisklasse. Kapitän Alischer Muradow und Co. wollen noch etwas klettern.

Uelzen/Landkreis – Besondere Spiele, unvergessliche Momente, Stärken und Schwächen. In der AZ-Serie Team-Check blicken die Kapitäne der Uelzener Kreisfußball-Teams auf das bisherige Abschneiden ihrer Mannschaften zurück. Heute zieht Alischer Muradow, Mannschaftsführer von Sperber Veerßen, eine Zwischenbilanz.

Alischer Muradow Alter: 38. Im Verein seit: 20 Jahren. Kapitän seit: 2019. Position: Mittelfeld. Bisherige Stationen: Teutonia Uelzen (Jugend), Fußball-Comeback nach dreijähriger Verletzungspause mit 18 Jahren bei Sperber Veerßen. Ihre Interpretation der Kapitänsrolle: Sei immer respektvoll dem Team gegenüber. Ich möchte als Vorbild fungieren und die Mannschaft durch meine strenge Art pushen und motivieren.

Die erhoffte Herbstoffensive blieb aus. Vor dem Spiel beim FC Oldenstadt fünf Runden vor der Winterpause forderte Trainer Oliver Ecke eine Siegesserie, um noch einmal oben anzuklopfen. Doch Veerßen holte daraus nur sechs Punkte, verlor gegen Ostedt (2.) mit 0:1 und verharrt im Mittelfeld (7.). Auswärts läuft es prächtig für das drittbeste Team. In der Heimtabelle ist der Klub aber nur Drittletzter mit enttäuschenden sieben Zählern.



Das hat gut geklappt

Veerßen hat eine echte Verjüngungskur im Sommer hingelegt und sechs U18-Spieler geholt. Darunter Torwart und Überflieger Leon Börner, der dank seiner drei Nominierungen für die Elf der Woche einer von drei Spielern der AZ-Elf der Hinrunde wurde. Für Kapitän Alischer Muradow ist auch Ex-U18-Teutone Justin Kapintschew einer der Gewinner. „Er treibt die Bälle schnell nach vorne.“ Auch Mittelstürmer Fabian Voigt setzte Akzente. Sturmpartner Iza El-Zein überzeugte auf einer neuen Position im rechten Mittelfeld. „Im Umschaltspiel sind wir sehr stark und haben uns gut entwickelt. Die jungen Spieler wurden gut integriert“, freut sich der Mannschaftsführer.



Das geht besser

Je näher die Winterpause rückte, desto weniger Spieler waren beim Training. „Das habe ich auch selbst gemerkt. Gerade am Ende der Hinrunde ging die Beteiligung rapide nach unten.“ Für Muradow ist das keine große Überraschung. „Ich bin seit 18 Jahren in Veerßen. In der kalten Jahreszeit kommen die Leute seltener.“ Defensiv machte die Mannschaft nicht den stabilsten Eindruck. „Wir mussten immer wieder rotieren.“ Dreh- und Angelpunkt Heiko Huck war mehrfach angeschlagen. Muradow fordert eine bessere Kommunikation auf dem Spielfeld. „Die Absprachen zwischen den Spielern sind ein Manko.“



Das besondere Spiel

Beim 2:0-Sieg am 9. Oktober in Römstedt zeigte Sperber eine der stabilsten Leistungen – geprägt von Willen und Einsatzbereitschaft. Muradow: „Wir hatten von der Viererkette bis zum Sturm harmoniert, standen tief, haben schnell gekontert und Römstedt II überrumpelt.“



Der besondere Moment

Auch torlose Spiele machen Spaß. Beim 0:0 in Rätzlingen waren die Veerßer mit einem einzigen Ersatzspieler angereist. Sogar Trainer Oliver Ecke stand in der Startelf. Der beruflich und privat eingespannte Omar Aziz half aus und sprang anschließend weitere Male ein. „Das feierte das Team“, begrüßte Muradow ausdrücklich die Unterstützung des Angreifers.



Unvergesslich bleibt der Sieg beim Hallenfußballturnier „Thomasburger Winterzauber“. Es war der erste Indoor-Auftritt seit vielen Jahren. „Ein Mega-Highlight“, schwärmt der Kapitän, der selbst nicht vor Ort war.



Das Besondere an der Mannschaft

Viele junge Spieler wie zum Beispiel Timo Wagner, Justin Kapintschew oder Julien Kirchmann sorgen für frischen Wind. Auf der anderen Seite stehen Routiniers wie Muradow oder Sükrü Yavru. „Er ist wichtig für unseren Zusammenhalt und kommt immer zu den Spielen, obwohl er berufsbedingt auf wenig Einsatzzeit kommt. Ich mag diesen Mix zwischen Jung und Alt. Die Jüngeren fühlen sich bei uns extrem wohl. Der Zusammenhalt ist in jeder Mannschaft wichtig“, lobt Muradow, der auch Fabian Voigt wegen seiner „Erfahrung und Lebensfreude außerhalb des Fußballs“ heraushebt. Mit elf Toren ist er obendrein torgefährlichste Mann im Kader.



Torjäger Fabian Voigt 11 Tore Sükrü Yavru 6 Tore Omar Aziz 4 Tore Iza El-Zein 3 Tore

Der Ausblick

„Wenn wir unter die ersten vier bis fünf kommen, wäre ich zufrieden“, will der Kapitän um zwei bis drei Plätze klettern. Die Trainingsbeteiligung sei aber das A und O. „Auch wenn es um nichts mehr gehen sollte. Denn nur so können wir Taktiken und Spielsituationen ausprobieren.“