„Ich weiß, was ich kann“: Yannick Gausmann schlägt in Römstedt voll ein

Von: Arek Marud

Schnell mit dem Ball und dribbelstark: Yannick Gausmann. © De la Porte

Er hat sich schnell ans Leistungsniveau in der Fußball-Bezirksliga gewöhnt. Römstedts Sommer-Neuzugang Yannick Gausmann lernt bei jedem Training dazu und hat noch viel vor. Der AZ-Liga-Talk.

Römstedt - Er ist schnell und hat sich verdammt schnell ans Leistungsniveau in der Fußball-Bezirksliga gewöhnt. Yannick Gausmann hat seit seinem Sommer-Wechsel von Ebstorf nach Römstedt enorme Fortschritte gemacht. Und hat noch viel vor.

Der Wechsel von der Kreis- in die Bezirksliga war kein Wagnis. „Ich weiß, was ich kann und wusste, dass ich noch mehr aus mir herausholen kann“, berichtet Gausmann im AZ-Liga-Talk vor dem Heimspiel am Sonntag um 14 Uhr gegen den TuS Reppenstedt. Der Ex-Ebstorfer hat viel dazugelernt und entpuppt sich als die erhoffte Verstärkung. „Er wollte den nächsten Schritt machen, und das hat super geklappt. Er hat einen guten Abschluss und ein gutes Auge für die Mitspieler. Auch in unser schnelles Umschaltspiel passt er gut rein. Er hat ein gewisses Tempo“, lobt ihn Trainer Torben Tutas. Nur zu Beginn lief es schleppend. „Anfangs war es schwer, mich an das Tempo zu gewöhnen.“ Vor allem das Spiel nach hinten bereitete Gausmann Probleme. „In der Kreisliga war es mir nicht aufgefallen, wie wichtig das in der Bezirksliga ist.“



Es war nicht nur der persönliche Ehrgeiz, der Gausmann die Umstellung erleichterte. Auch frühere Weggefährten und das junge MTV-Team halfen. Denn der Flügelspieler kickte in der Jugend beim SC Kirch-/Westerweyhe mit Henrik Tutas, Rouven Milling und Nick Tappe. „Das Potenzial in der Mannschaft und die früheren Mitspieler waren die Hauptgründe für meinen Wechsel.“ Er kam mit Niklas Witzke im Doppelpack aus Ebstorf. Ebenfalls ein Volltreffer, lobt Coach Tutas. „Beide erfüllen absolut die Erwartungen.“ Und beide wollten den selben Weg gehen. „Wir haben gesagt, wenn wir wechseln, dann wollen wir zum gleichen Verein“, verrät Gausmann, der sich auch die Landesliga zutraut. „Ich strebe nach etwas Höherem an. Dann aber natürlich mit Römstedt, weil wir dazu absolutes Potenzial haben.“



Zunächst aber richtet sich sein Fokus auf den morgigen Sonntag. Gausmann will mit dem MTV bis zur Winterpause Platz zwei erobern. Dazu muss mehr Konstanz in den teils schwankenden Resultaten und ein Sieg gegen Reppenstedt her. „Wir waren in so gut wie jedem Spiel besser. Das wollen wir anhand des Ergebnisses und über 90 Minuten zeigen.“