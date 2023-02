Wriedels Kreisklassen-Kicker im Trainingslager im türkischen Belek

Teilen

Wriedeler Laufeinheit im Trainingslager-El Dorado: Die Rasenplätze sind in einem Top-Zustand, die Temperaturen angenehm, sagt Coach Mathias Grabs. © Privat

Der TSV Wriedel aus der 1. Kreisklasse Süd schwitzt derzeit im Trainingslager im türkischen Belek. Dabei ist auch das Erdbeben allseits präsent.

Von Bernd Klingebiel und Immo de la Porte

Belek/Wriedel – Der frischgebackene DFB-Viertelfinalist 1. FC Nürnberg hat sich dort vor Kurzem auf die Rückrunde in der 2. Bundesliga vorbereitet. Belek ist für viele professionelle Fußballteams traditionell erste Adresse für den Winterschliff. Außergewöhnlich: Auch der TSV Wriedel aus der 1. Kreisklasse Süd setzt im Aufstiegsrennen auf eine Vorbereitung unter türkischer Sonne.

Die Mannschaft hat ein einwöchiges Trainingslager an der Mittelmeerküste bezogen. Der Wriedeler Tabellendritte ist seit Anfang der Woche in Belek, dem unangefochtenen Trainingslager-El Dorado. Für Sonnabend ist der Rückflug gebucht.



„Man wird schon angeguckt, denn drumherum gibt es viele Profis“, sagt Mathias Grabs, der Coach des Neuntligisten. Die Wriedeler befinden sich allerdings auch in Gesellschaft eines Kreisoberligisten und eines Verbandsligisten aus Hessen. Grabs: „Wir sind hier also nicht ganz der Exot.“



Stretchen am Mittelmeer-Strand: Die Fußballer des Kreisklassenvertreters TSV Wriedel bereiten sich in einem knapp einwöchigen Trainingslager im türkischen Belek auf den zweiten Teil der Saison vor und haben ihren Vereinsnamen in den Sand geschrieben. © Privat

„Erdbeben bei den Mitarbeitern präsent“

Am letzten Montag bebte in der Südtürkei und Nordsyrien die Erde verheerend. Belek befindet sich rund 500 Kilometer Luftlinie entfernt vom Katastrophengebiet. Die Schreckensbilder gehen auch an den Wriedelern nicht spurlos vorüber. Grabs: „Das Erdbeben ist bei den Mitarbeitern hier präsent. Wir haben einen Betreuer für uns, der ist familiär betroffen, er ist sehr niedergeschlagen.“



Die Gelb-Blauen absolvieren „mindestens eine Einheit am Tag auf dem Platz“, sagt Grabs. Die äußeren Bedingungen mit gepflegten Rasenplätzen und Außentemperaturen um die 15 Grad seien „super“. Nach der Ankunft an der Türkischen Riviera stand zunächst „eine kleine Laufrunde“ auf dem Trainingsplan. In den nächsten Tagen folgten Einheiten am Strand, Sprints, Taktik und gestern ein Testspiel gegen eine Mannschaft aus dem Frankfurter Raum. Zwischen den Intervallen gingen die Kicker ins Fitnessstudio, joggten oder spielten (Fußball)-Tennis und Minigolf. Grabs: „Wir sind gut ausgebucht. Die Jungs ziehen sehr gut mit, wir geben alle Vollgas.“



Auch das Teambuilding spielt eine wichtige Rolle. „Unter Einhaltung gewisser Grundregeln, die ich festgelegt habe, kommt man auch kommunikativ zueinander. Das Handy bleibt meist in der Tasche, das ist echt auch schön anzusehen“, lobt der TSV-Coach. Grabs: „Die Jungs wachsen zusammen, können gut trainieren und nehmen einiges mit.“



Der TSV scheint also bestens gerüstet zu sein für den Re-Start aus der Winterpause. Zum Auftakt am Sonntag, 5. März, 15 Uhr, geht es im Gastspiel beim zwei Punkte besser im Rennen liegenden Spitzenreiter VfL Böddenstedt gleich ins Volle.