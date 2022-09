VfL Böddenstedt – SC 09 Uelzen (Sa., 15.30)

Wrestedt will drohende Negativspirale unterbinden

Klar favorisiert, aber auch gewarnt: Tabellenführer SC Kirch-/Westerweyhe (links Arne Moritz) hat im Moment kaum eine Mannschaft beisammen und geht daher mit einer gehörigen Portion Demut in die Auswärtspartie bei Germania Ripdorf, die am Sonntag, 2. Oktober, aber nur stattfindet, falls die Gastgeber am heutigen Freitagabend, 30. September, im Pokal ausscheiden. © Immo de la Porte

Der 9. Spieltag der 1. Fußball-Kreisklasse Süd ist aufgrund der am Montag, 3. Oktober, stattfindenden Pokalrunde auf drei Tage verteilt.

Von Immo de la Porte

Uelzen/Landkreis – Die Topteams sind dabei in ihren Partien ausnahmslos favorisiert. Bereits am heutigen Freitagabend, 30. September, versucht der TSV Wrestedt/Stederdorf, das 1:8-Debakel gegen Wieren abzuschütteln, muss dabei aber bei den heimstarken Suhlendorfern bestehen. Am Tabellenende möchte der TSV Jastorf gegen die abwehrschwachen Lieper den zweiten Sieg feiern.

TSV Suhlendorf – TSV Wrestedt/St. (Fr., 19.30)

Die Suhlendorfer (8.) zeigten in Liepe (4:4), dass sie es auswärts doch können. Seine echte Schokoladenform packte der TSV bisher aber nur zu Hause aus, holte das Maximum von zwölf Punkten. „Wrestedt hätte ich weiter oben erwartet, weil sie sich gut verstärkt haben. Sie können so wie wir an einem guten Tag jeden schlagen“, meint TSV-Spielertrainer Stephan Lindemann. Personell ist insbesondere die Torwartposition nach der Sperre von Daniel Guskau und der Verletzung von Tristan Wiechel-Kramüller vakant. Außerdem fehlen Jonas Schulze (Zeh), Jannes Schulze (Sperre) und Giovan Caliva (privat).



Die Wrestedter enttäuschten beim 1:8 gegen Wieren erstmals so richtig. „Die zweite Halbzeit werden wir beim Training besprechen und die richtigen Lehren daraus ziehen“, kündigt Sprecher Eike Kirch an. Es gilt, eine drohende Negativspirale zu unterbinden. Kirch: „Auf der einen Seite sollte man nach einem 1:8 kleine Brötchen backen, auf der anderen Seite muss ein Erfolgserlebnis her. Dass das nicht einfach wird, ist klar. Wir haben die Heimstärke der Suhlendorfer registriert und müssen alles in die Waagschale werfen.“ Sebastian Hinz wird vermutlich zwischen den Pfosten stehen, da Stammkeeper Christoph Weiß fehlt. Matthias Brucherseifer wurde nach seiner Roten Karte gegen Wieren mit einer Sperre von zwei Spielen belegt.



VfL Böddenstedt – SC 09 Uelzen (Sa., 15.30)

Nach der dritten Niederlage haben sich die Böddenstedter (7.) ins Mittelfeld verabschiedet. Kein Weltuntergang, skizziert Spielertrainer Justin Reeger: „Die Trainingsbeteiligung und die Stimmung im Team sind unfassbar gut, wir sollten uns langsam auch gegen Teams von oben belohnen.“ Gegen einen „sehr schwer einzuschätzenden Gegner“ (Reeger) stehen Sebastian Wilkens (nach Bänderriss) und Johann Schütte (Kreuzbandriss) erstmals seit längerer Zeit im Kader.



Weiter launisch wie eine Diva tritt der SC (6.) auf, zuletzt zeigte die Leistungskurve wieder nach unten. „Mich wurmt es, dass wir diese zwei Gesichter zeigen. Ich weiß, dass wir spielerisch richtig gut sein können. Und wenn es mal nicht läuft, müssen wir kämpfen“, sagt Anton Weinberger vom SC-Trainerteam. Er freut sich dennoch auf das Samstagsmatch, weil „Böddenstedt eine Mannschaft ist, die auch Fußball spielen will“. Berufs- und verletzungsbedingt gibt es viele Fragezeichen.



TSV Wriedel – SVG Oetzen/St. (Sa., 16)

Die heimstärkste Mannschaft trifft auf die auswärtsschwächste, die Karten sollten eigentlich klar verteilt sein. Doch die Wriedeler haben personelle Sorgen. „Uns fehlen acht, neun Spieler, wir nehmen noch Spieler aus der Zweiten hinzu“, erläutert Trainer Mathias Grabs. Er hat noch einen zweiten kniffligen Punkt ausgemacht: „Gegen einen Gegner mit einem neuen Trainer ist es immer schwer.“ Dennoch nimmt Grabs die Favoritenrolle an, möchte die makellose Heimbilanz des Zweiten (20:2 Tore) weiter ausbauen.



Für die Oetzener ist es das Spiel Nummer eins nach dem Rücktritt von Trainer Fatmir Osmani. Für Torwart und Obmann Jonas Winkelmann ist die Ausgangslage des Tabellenletzten klar: „Wriedel ist der haushohe Favorit. Wir werden alles geben, um was Zählbares mitzunehmen.“ Winkelmann geht davon aus, dass jetzt die Mannschaft enger zusammenrückt. Marvin Kesterke fällt mit einer Knieverletzung für die nächsten Wochen aus.



TSV Jastorf – TuS Liepe (Sa., 16)

Trotz des ordentlichen Auftritts beim SC Uelzen (2:4) bleibt die Lage beim Vorletzten Jastorf angespannt. „Der zweite Sieg soll und muss irgendwie her, klappt aber auch nur, wenn wir die Fehler im Spielaufbau abstellen und nicht mehr so viele Fehlpässe spielen“, stellt Spielertrainer Marcel Claus fest. Der ist zurück aus dem Urlaub, dafür fehlen aber jede Menge weiterer Akteure. Martin Schwochow, Christian Besenthal, Philipp Mayer sind privat verhindert, Patrick Mainusch urlaubt. Eine vom TSV gewünschte Verlegung kam nicht zustande. Die Lieper (10.) gewannen nur eines ihrer letzten fünf Spiele, kassierten in den letzten drei Partien 18 (!) Gegentreffer und weisen mittlerweile die schwächste Defensive auf.



VfL Breese/Langendorf II – VfL Suderburg II (So., 13)

Drei Siege in Folge mit dem I-Tüpfelchen des Derbyerfolges gegen Böddenstedt ließen die Suderburger auf Rang vier klettern. Die Chancen auf den nächsten Sieg stehen gut, denn der VfL tritt bei dem seit sechs Spielen sieglosen (drei Unentschieden) Tabellenzwölften an. Nicht nur aus tabellarischen Gründen möchten die Suderburger unbedingt gewinnen: „Wir fahren mit dem Vereinsbus und wollen danach im Rahmen einer Mannschaftsfeier essen gehen. Das macht mit drei Punkten im Gepäck mehr Spaß“, erklärt Trainer Jörn Drögemüller. Torjäger Oliver Menges und Viktor Zimbelmann sind nicht dabei, hinter den angeschlagenen Hillmer-Brüdern steht ein großes Fragezeichen. Dafür stoßen Justin Engelmann und Lukas Müller (falls fit) aus dem Bezirksligakader hinzu.



MTV Dannenberg – TSV Lehmke (So., 15)

Mit Bus und Fans im Gepäck reist der TSV Lehmke nach Dannenberg. Klar ist, dass der auf dem drittletzten Rang liegende Kreisvertreter vor einem schweren Gang steht. Der MTV (3.) gehört zu den Topteams und rang zuletzt als erste Mannschaft Spitzenreiter SC Kirch-/Westerweyhe Punkte ab (1:1). „Die Stimmung ist trotz der Ergebnisse gut. In Dannenberg muss schon alles passen, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. Der große Platz wird uns vermutlich nicht unbedingt in die Karten spielen“, blickt Betreuer Arne Scheele auf die Partie.



SV Stadensen – TuS Wieren (So., 15)

Die Derby-Festwochen im Süden gehen weiter. Und Stadensen (11.) kommt nicht an einer Außenseiterrolle vorbei. Der Gast schoss in den letzten beiden Spielen aus allen Rohren, netzte 18 (!) Mal. „Da kommt ganz schön etwas auf uns zu“, ahnt Trainer Marco Schulze, der aber wie schon gegen Wrestedt (3:2) auf den Derbyfaktor setzt. Personell sieht es nicht so gut aus. Cedric Wolf (Fuß) und Julian Proest sind fraglich, Timo Oetzmann (privat) und Dennis Figge fehlen.



Die Wierener (5.) schossen bei ihren letzten beiden Siegen gegen Liepe (10:0) und Wrestedt (8:1) aus allen Rohren, haben nunmehr zusammen mit Wriedel die meisten Treffer (36) erzielt. Trainer Mike Schneider möchte den Flow nutzen und auch im Storchenpark bestehen, ohne dabei den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen. „In so einem Spiel sind sie gerade zuhause immer sehr gefährlich und werden bis zur letzten Patrone kämpfen. Da müssen wir wach sein und gegenhalten.“



Germania Ripdorf – SC Kirch-/Westerw. (So., 15)

Immerhin einen Punkt holten die Germanen in Oetzen, dennoch bleibt die Lage des Tabellen-13. angespannt. „Klarer Favorit auf den Aufstieg“, urteilt Trainer Daniel Wenck über den SCK. Gegen den Tabellenführer soll es die seinerzeit immerhin 45 Minuten lang funktionierende „Wriedel-Taktik“ richten. Wenck: „Wir wollen versuchen, die Räume zwischen den Mannschaftsteilen eng zu halten, um Westerweyhe wenig Entfaltung in der Offensive zu bieten.“ Sollten die Ripdorfer die Pokal-Nachholpartie heute gegen Teutonia II gewinnen, wird das Spiel gegen den SCK verlegt und die Ripdorfer spielen am Montag im Pokal-Achtelfinale beim MTV Wittorf.



Der Durchmarsch des SC wurde beim 1:1 gegen Dannenberg etwas abgebremst. In Ripdorf wäre alles andere als ein Sieg eine Enttäuschung. Für Trainer Martin Lübkert kein Selbstläufer, da ihm sein Kader wegbricht. „Wir wollen unbedingt drei Punkte, aber das wird sehr schwer, da wir im Moment kaum eine Mannschaft zusammen bekommen. Wir haben etliche verletzte und kranke Spieler, hoffen, dass der ein oder andere noch einigermaßen gesund wird.“