Wrede folgt Matte

Uelzen – Jung, ehrgeizig, torhungrig: Fußball-Landesligist Teutonia Uelzen hat nach Rückkehrer Felix Mühlenhaupt den zweiten Wintertransfer fix gemacht. Niklas Wrede kommt vom FC Ohretal aus dem Gifhorner Nachbarkreis.

Das Kuriose daran: Die Teutonen hatten bereits im Sommer mit Malte Matte einen Ohretal-Spieler verpflichtet, der in der Hinrunde auf Anhieb zu überzeugen wusste. Gleiches erhoffen sich die Verantwortlichen nun auch von Winter-Neuzugang Nummer zwei: „Niklas ist ein Offensivallrounder, beidfüßig und torgefährlich – genau die flexible Verstärkung, die wir für den Offensivbereich gesucht haben. Er ist ehrgeizig und will die Herausforderung in der Landesliga suchen“, erklärt Nico Tiegs, Teutonias Spieler und Teammanager in Personalunion. Doch auch er weiß, dass sich Wrede akklimatisieren muss: „Wir sind uns auch bewusst, dass er sich erst noch an die neue Liga gewöhnen muss, erhoffen uns aber eine ähnlich gute Entwicklung wie bei seinem Kumpel Malte. Nicki ist hier, weil wir mit einem Konzept und guten Trainern überzeugen konnten.“

Wrede hatte in seinem ersten Herrenjahr 2016/17 voll eingeschlagen und 16 Tore in der 1. Kreisklasse für Ohretal erzielt, gehörte seitdem zu den Stammspielern und Leistungsträgern, absolvierte in der laufenden Saison aufgrund von Rückenproblemen allerdings nur fünf Spiele. Die Ohretaler stimmten dem Winterwechsel auch deshalb zu, weil sich Wrede ehrenamtlich engagierte und im Vorstand tätig war. Außerdem war sein Vater jahrelanger FCO-Jugendcoach. am