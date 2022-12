WM-Finale: Warum das Schiedsrichter-Team Charakter zeigte

Zeigte eine berechenbare, exzellente Spielleitung, die eines WM-Finales absolut würdig war: Schiedsrichter Szymon Marciniak aus Polen (hier im Dialog mit Argentiniens Enzo Fernandez). © IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Der Referee Szymon Marciniak ließ sich beim WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich von kruden Vorurteilen nicht beeindrucken.

Von Marco Haase

Doha/Uelzen – Helmut Schmidt, Bundeskanzler von 1974 bis 1982, hat im Jahr 1987 in einem Manuskript für einen späteren Artikel in der ZEIT einmal geschrieben: „Die Krise erweist die Stärke des Charakters“. In dem am 23. Oktober 1987 veröffentlichten Artikel ist daraus die Überschrift „Charakter zeigt sich in der Krise“ entstanden. Anlass war damals nicht etwa eine Fußball-WM, sondern die Barschel-Affäre in Kiel – die erfahreneren Leserinnen und Leser werden sich erinnern. Aber das Zitat Helmut Schmidts passt auch ziemlich gut auf das Verhalten mancher Akteure während dieser WM, speziell in Krisen – etwa nach dem Ausscheiden aus dem Turnier, oder auch wenn man einen Strafstoß gegen sich bekommen hat (oder Beides).

Da erwiesen sich manche Fans, Funktionäre, Trainer, aktuelle oder ehemalige Spieler als ziemlich schlechte Verlierer und zeigten in der Krise ihren wahren Charakter. Den Vogel schossen dabei Anhänger des frisch gekürten Weltmeisters Argentinien ab. Sie kritisierten, dass der Unparteiische des Finales am vergangenen Sonntag, der 41-jährige Pole Szymon Marciniak, ein Europäer sei. Solche Gedankengänge sind entlarvend: Wie muss jemand charakterlich selbst drauf sein, wenn er jemandem, der schon 1000-fach nachprüfbar seine Unparteilichkeit bewiesen hat, wegen geografischer Nähe Parteilichkeit unterstellt?

Aber es wurde noch bunter. Manch nicht ernst zu nehmender, leider aber doch hier und da publizierter (speziell in sozialen Netzwerken) Geist hob hervor, dass an der Linie neben Pawel Sokolnick auch Tomasz Listkiewicz assistierte. Ausgerechnet Tomasz Listkiewicz, dessen Vater Michal Listkiewicz doch 1990 auch schon als Assistent im WM-Finale von Rom im Einsatz war. Und damals habe Argentinien mit 0:1 gegen Deutschland verloren… Die Zeilen an dieser Stelle sind viel zu kostbar, um diesen verschwörungsideologischen Unsinn weiter auszuführen.

Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki und Tomasz Listkiewicz zeigten sich am Sonntag von derartigen Gedanken völlig unbeeindruckt – sie zeigten vielmehr mit einer Weltklasse-Leistung, warum sie genau die richtigen Referees für das Endspiel waren. Von Beginn an leitete Szymon Marciniak für alle Beteiligten berechenbar, setzte kurz nach dem Anpfiff mit effektiven Freistoß-Entscheidungen Zeichen und Grenzen und wandte die Vorteilsbestimmung erfreulicherweise genau dann an, wann es passte. Marciniak, der selbst früher ein ziemlich guter Fußballer war, experimentierte nämlich nicht mit der Vorteilsbestimmung, sondern verfuhr nach dem genauso einfachen wie spieldienlichen Motto: Fußball ist ein einfacher Sport – wenn Foul ist, pfeifen. Eine Leitidee, die sich im Übrigen für alle Begegnungen, egal in welcher Klasse, anbietet. Und wenn sich ein echter Vorteil, ohne zu pokern, abzeichnete, dann ließ Marciniak weiterlaufen – diese exzellente Leitung sorgte mit dafür, dass das Milliarden-Publikum weltweit ein so hochklassiges Endspiel erleben konnte.

Genauso war es: Szymon Marciniak demonstriert in der 117. Minute, warum die Armbewegung von Gonzalo Montiel als absichtliches und damit strafbares Handspiel zu bewerten ist. © IMAGO/JOEL MARKLUND

Ein großartiges Auge hatte der Unparteiische bei der Bewertung von gleich vier schwierigen Strafraumsituationen auf beiden Seiten – und jedes Mal lag er, auch dank seiner hervorragenden Positionierung, goldrichtig: Die drei Strafstöße (21. Minute, Foul von Dembelé an Di Maria; 79. Minute, Otamendi hält Kolo Muani; 117. Minute, Montiel benutzt den Ellbogen zur Abwehr, absichtliches Handspiel) waren aus dem normalen Spielverlauf genauso schwer zu erkennen wie der unsportliche Täuschungsversuch von Thuram in der 87. Minute, der bewusst einfädelt und gewollt fällt. Dennoch benötigten Marciniak und sein Team in keiner dieser Szenen die Unterstützung der Videoassistenten. Ein Beleg dafür, wie wichtig auch das korrekte Stellungsspiel für eine Spielleitung und die Beurteilung spielprägender Situationen, gerade in und an den Strafräumen, ist.

Fazit: Eine ausgezeichnete Leistung des Schiedsrichters und seiner Assistenten, dieses Finales absolut würdig. Das Unparteiischen-Team hat seinen starken Charakter gezeigt.

» Marco Haase (51, SV Holdenstedt) ist seit 35 Jahren Fußball-Schiedsrichter und seit über 20 Jahren als Schiedsrichter-Beobachter und -Coach bis in den DFB-Bereich aktiv, zudem im niedersächsischen Verbandsschiedsrichter-Lehrstab als Referent und Lehrgangsleiter an der NFV-Akademie in Barsinghausen. Der ehemalige AZ-Redakteur greift während/nach der WM interessante Entscheidungen, strittige Pfiffe und regelkundliche Besonderheiten auf – dies im Übrigen nicht im Rahmen seiner offiziellen Funktionen, sondern sportredaktionell an dieser Stelle.

AZ-WM-Experte Marco Haase (rechts / hier mit 1998er WM-Schiedsrichter Bernd Heynemann). © Privat

