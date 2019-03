„Es wird wohl die letzte Chance sein“

Heide-Wendland-Liga: Rätzlinger Schicksalsspiel / Union gegen Oldenstadt

+ Der FC Oldenstadt (rechts Pierre Banaschik gegen Woltersdorfs Felix Troschke) will bei Union Bevensen beweisen, dass er inzwischen defensiv stabiler steht.

Uelzen/Landkreis – In der Fußball-Kreisliga Heide-Wendland steigt am 21. Spieltag das Kreisderby zwischen der Union Bevensen und dem FC Oldenstadt. Zudem will der TV Rätzlingen daheim gegen den MTV Dannenberg die Chance nutzen und den Abstiegskampf wieder spannend machen.