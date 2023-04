Handyverbot eine Stunde vor Spielbeginn

Meister in drei, zwei, eins...?! TV Uelzen kann in Braunschweig Titel vorzeitig perfekt machen

Von: Bernd Klingebiel

Der TVU (Trainer Maurice Maus) darf sich in den letzten drei Spielen mindestens eine Niederlage erlauben, kann aber auch schon heute Abend in Braunschweig die Meisterschaft gewinnen. © De la Porte

Es wäre der größte sportliche Erfolg seit fast zwei Jahrzehnten: Die Landesliga-Handballer des TV Uelzen können mit etwas Glück bei Eintracht Braunschweig die Meisterschaft perfekt machen.

Uelzen - Meister in ein, zwei oder drei Schritten? Handball-Landesligist TV Uelzen benötigt aus den letzten drei Saison-Auswärtsspielen höchstens noch vier Punkte zum Titelgewinn, kann aber schon heute Abend (20 Uhr) im Spiel bei Eintracht Braunschweig das Ziel erreichen. Verfolger SG VfL Wittingen/Stöcken liegt zwar nur um zwei Zähler zurück, doch die Uelzener haben den direkten Vergleich gewonnen. Bei Punktgleichheit wären am Ende sie der Meister und Verbandsligaaufsteiger!

„Je früher wir es schaffen, desto besser“

Wahrscheinlicher ist es zwar, dass die Black Owls erst am nächsten Sonnabend in Wietzendorf den größten sportlichen Erfolg seit fast zwei Jahrzehnten einsacken werden. Oder spätestens dann am 13. Mai in Dannenberg – verlieren sie allerdings zwei Mal, ist der Titel womöglich doch noch futsch.



Möglich ist die Meisterschaft aber auch schon heute. Nämlich dann, wenn der TVU seinkann Spiel bei der abstiegsbedrohten Eintracht Braunschweig (8./12:18) wie in der Hinrunde (34:22) gewinnt und Wittingen beim Tabellendritten Bergen verliert. TVU-Trainer Maurice Maus macht keinen Hehl daraus: „Je früher wir es schaffen, desto besser!“



Das Spiel der Wittinger beginnt heute bereits um 19.30 Uhr und damit eine halbe Stunde vor dem der Zuckerstädter. Die zweite Halbzeit in Braunschweig könnte für die Black Owls bei einer feststehenden Pleite des Verfolgers also zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Auch Maus mag dieses Szenario nicht gänzlich ausschließen: „Wenn Wittingen noch stolpert, dann in Bergen“, vermutet der TVU-Coach. Doch Seitenblicke sind heute Abend nicht gestattet: „Wir schauen nicht, was die anderen machen. Nur wir sind wichtig“, fordert er einen Sieg seiner in dieser Saison sportlich ungeschlagenen Mannschaft.





Handyverbot eine Stunde vor Spielbeginn

Auch Zwischenergebnisse aus Bergen werden nicht so ohne Weiteres auf die TVU-Bank gelangen: „Bei uns herrscht grundsätzlich eine Stunde vor Spielbeginn Handyverbot“, sagt Maus. Sollte Wittingen jedoch in Bergen verloren haben, „dann wird das ein Zuschauer vermutlich runterrufen“, weiß er um die Begeisterungsfähigkeit der Uelzener Fans, die das Team heute Abend wohl auch in der Löwenstadt zahlreich unterstützen werden.



Die lange Osterpause dürfte der Eintracht dabei willkommener gewesen sein als den Uelzenern. Braunschweig spielt nämlich „eine erstaunlich schlechte Rückserie“, weiß Maus, und habe sich womöglich sammeln können, während die Black Owls ihre Siegesserie unterbrechen mussten. „Ich bin darüber nicht so richtig begeistert“, sagt der TVU-Coach. Er muss in Braunschweig auf Abwehrroutinier Steffen Schenk (Fußverletzung) und Rechtsaußen Fynn Lauer (Schonung nach einer kleineren Operation) verzichten.