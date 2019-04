Uelzen-Oldenstadt – Der FC Oldenstadt verstärkt sich für die nächste Saison mit Kevin Venancio. Der Heide-Wendland-Ligist gab die Verpflichtung des Stürmers bekannt, der von Teutonia Uelzen an den Elbe-Seitenkanal wechseln werde.

FCO-Trainer André Kobus: „Er wird für uns eine super Verstärkung sein. “.

Venancio absolvierte in der laufenden Saison neun Einsätze für Teutonia in der Landesliga, stand einmal in der Startelf. Auch für die Reservemannschaft in der Heide-Wendland-Liga lief Venancio auf. Der 25-Jährige kam im Sommer 2017 vom TuS Bodenteich in den Sportpark.

In Oldenstadt soll Venancio Torjäger Patrick Dreyer ersetzen. Der in dieser Saison bisher elffache Torschütze stehe in der kommenden Saison aus beruflichen Gründen nur noch auf Abruf bereit, erklärt Kobus. kl