„Wir werden unsere Punkte holen“

Soltau/Uelzen – Zweites Spiel, zweite Niederlage – der Fehlstart des TV Uelzen in die Saison der Handball-Landesliga ist perfekt. Am Samstagabend verloren die „Black Owls“ beim MTV Soltau nach schwacher Leistung gegen einen schwachen Gegner mit 34:36 Toren.

Trainer Detlef Wehrmann bleibt betont entspannt: „Im Laufe der Saison werden wir unsere Punkte holen. “.

Weil kurzfristig auch noch Linksaußen Gerrit Schlapmann verletzt absagen musste, reaktivierte Wehrmann den in die eigene dritte Herren gewechselten Maurice Maus in sein personell ohnehin gebeuteltes Team. Maus sah nach 25 Minuten wegen eines Fouls die Rote Karte. Wehrmann: „Unsere Abwehr war insbesondere in der ersten Halbzeit sehr schlecht.“ So mussten die Uelzener nach einer 2:0-Auftaktführung permanent einem Rückstand hinterherlaufen. „Es war positiv, dass wir uns in der zweiten Halbzeit wieder herangekämpft haben“, erklärte der TVU-Coach. Doch immer, wenn der direkte Anschluss möglich war, brachten individuelle Fehler den MTV wieder in Ballbesitz, der dies zu Toren nutzte. Wehrmann: „Das Spielniveau war nicht besonders hoch.“ Daran änderten auch die überragenden 14 Treffer von Johannes Specht nichts.

VON BERND KLINGEBIEL