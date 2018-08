Wierens Derbypunkt in der Nachspielzeit

Uelzen/Landkreis. Der TuS Ebstorf und der TSV Wriedel gewannen in der 1. Kreisklasse Süd auch ihre jeweils zweite Partie. Sie führen damit die Tabelle an. In der Nachspielzeit rettete der TuS Wieren im Derby gegen den SV Stadensen beim 2:2 noch einen Zähler.

Die Emmendorfer-Reserve betrieb gegen Gartow Wiedergutmachung. Jubel auch in Bienenbüttel (Staffel Nord).

Staffel Süd

SV Emmendorf II –

FC SG Gartow 3:0 (0:0)

Der SVE begann gut, ließ aber mehrfach die Führung liegen. Nach 20 Minuten wurden die Gastgeber hektisch, die Gartower verdienten sich nun den torlosen Pausenstand. „Es gab klare Worte zur Halbzeit, wir haben es dann viel besser gemacht“, meinte Emmendorfs Trainer Stephan Brinkmann. Seine Elf ließ nun Ball und Gegner laufen, landete am Ende einen auch in der Höhe verdienten Sieg.

• Tore: 1:0 Borbe (64.), 2:0 Kellmer (78.), 3:0 Alzaidy (90.).

TSV Jastorf –

TSV Wriedel 1:3 (1:2)

Jastorfs Trainer Malte Weber wollte nichts beschönigen: „Wir waren immer einen entscheidenden Schritt zu langsam, das war ein gebrauchter Tag.“ Er vermisste bei seiner Truppe jegliche körperliche Präsenz, selbst der Anschlusstreffer kurz vor der Pause durch Rachid El Hiba riss die Platzherren nicht aus ihrer Lethargie. Die Wriedeler, die damit auch ihr zweites Match gewannen, siegten dagegen auch in der Höhe verdient.

• Tore: 0:1 Müller (23.), 0:2 Schult (38.), 1:2 El Hiba (43.), 1:3 Schult (62.).

TuS Wieren –

SV Stadensen 2:2 (0:2)

Die Wierener bewiesen erneut Comeback-Qualitäten, holten einen Zwei-Tore-Rückstand auf. In der Nachspielzeit belohnte der eingewechselte Frederik Strauß die drängenden Gastgeber mit dem viel umjubelten 2:2. „Am Ende geht das in Ordnung“, bewertete TuS-Trainer Mike Schneider die Punkteteilung. In einem jederzeit interessanten Derby zeigten sich die Stadenser lange Zeit effizienter und hatten nach den Toren von Jonas Hilmer und Sven Graf eigentlich alle Trümpfe in der Hand.

• Tore: 0:1 Hilmer (9.), 0:2 Graf (41.), 1:2 Schulz (78.), 2:2 Strauss (90.+2).

SV Holdenstedt –

Oetzen/Stöcken 4:1 (3:1)

Die Holdenstedter kamen besser ins Spiel, lagen aber durch den Treffer von Timo Bartesch überraschend hinten. Doch der SVH ließ sich nicht beirren und drehte den Rückstand innerhalb von nur acht Minuten in eine vorentscheidende 3:1-Führung herum. Im zweiten Durchgang fand SVH-Trainer Martin Lübkert seine Mannschaft „etwas schläfrig“, im Griff hatte sie die Partie dennoch und hätte auch noch höher gewinnen können.

• Tore: 0:1 Bartesch (24.), 1:1 Burmeister (26.), 2:1 Schütte (29.), 3:1 Widdecke (34./Eigentor), 4:1 Hachmeister (78.).

Germania Ripdorf –

TuS Ebstorf 2:5 (0:2)

Das Spiel unter Kontrolle hatte zunächst der TuS Ebstorf und nahm zurecht eine 2:0-Pausenführung in die Kabine. Sehenswert das erste Tor, welches Yannik Gausmann mit einem spektakulären Volleyschuss von der Strafraumgrenze erzielte. Nach Wiederbeginn mischten dann auch die Ripdorfer mit. „Wir hatten eine positive Körpersprache, eine gute Einstellung“, kommentierte Germanen-Coach Florian Damm die Steigerung. Er durfte dann auch zwei Mal über Treffer seiner Elf jubeln, doch die Ebstorfer hatten jeweils postwendend die passende Antwort parat.

• Tore: 0:1 Gausmann (18.), 0:2 Kuhlmann (32.), 1:2 Schenk (57.), 1:3 Kuhlmann (59.), 2:3 Paruzel (71.), 2:4 Martischewski (75.), 2:5 Gausmann (88.).

SV Molzen –

SV Hanstedt 7:3 (3:3)

Das am Ende klare Resultat täuscht, denn lange Zeit stand die Begegnung auf der Kippe. „Wir haben uns sehr schwergetan“, meinte dann auch Molzens Vorsitzender Axel Jacobs. Die Kleeblätter standen zunächst defensiv schlecht, retteten sich dank des Tores von Nico Freimuth mit einem 3:3 in die Halbzeit. Der SVH blieb bis zum 5:3 auf Augenhöhe, baute erst in der Schlussphase kräftemäßig ab. Überragend beim SVM war der dreifache Torschütze Timm Feige, der zudem zwei weitere Tore vorbereitete.

• Tore: 1:0 Giere (5.), 1:1 Thur (17.), 1:2 Siemers (20.), 2:2 Feige (27.), 2:3 Siemers (44.), 3:3 Freimuth (45.), 4:3 Feige (65.), 5:3 Freimuth (80.), 6:3 Feige (82.), 7:3 Giere (88.).

Staffel Nord

mk Bienenbüttel. Aufatmen beim TSV Bienenbüttel in der 1. Fußball-Kreisklasse Nord: Mit einer 3:1-Packung wurde der VfL Breese/Langendorf II auf die Heimreise geschickt und der erste Saisonsieg gefeiert.

TSV Bienenbüttel –

VfL Breese/L. II 3:1 (1:0)

Die Taktik gegen die Bezirksligareserve des VfL Breese/Langendorf ging aus Sicht der personell arg gebeutelten Bienenbütteler voll auf – der erste Saisonsieg ist unter Dach und Fach. TSV-Coach Florian Schick: „Wir haben hinten dichtgemacht, und vorne hat uns der liebe Gott geholfen.“ Die Gäste hatten das Kommando, der TSV schoss die Tore. Zwei Foulelfmeter führten zum 2:0, ehe der VfL Mitte der zweiten Hälfte verkürzte. Benjamin Bathge erlöste schließlich die Platzherren mit dem 3:1.

• Tore: 1:0 Sobotta (16./FE), 2:0 Beye (52./FE), 2:1 Mertins (56.), 3:1 Bathge (71.); Rot: Düver (90.+3/VfL).

Von Immo de la Porte