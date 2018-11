Wieren plant die Party in blau-weiß

Kopf an Kopf verlief das Hinspiel (2:2) zwischen dem TuS Wieren (links Dirk Milarch) und dem SV Stadensen (Azad Caran), und auch vor der Neuauflage liegen die Lokalrivalen und Tabellennachbarn nach jeweils fünf Spielen in Folge ohne Niederlage gleichauf. Foto: de la Porte

Uelzen/Landkreis. Der letzte Spieltag der 1. Fußball-Kreisklasse Süd vor der Winterpause steht im Zeichen des spannenden Vierkampfes an der Spitze und des Endspurtes um die letzten beiden Tickets für den Pressecup (AZ berichtete).

Die Topteams gehen allesamt klar favorisiert in ihre Spiele, mit dem Tabellenzehnten SVG Oetzen/Stöcken hat der SV Holdenstedt auf dem Papier noch die schwerste Aufgabe zu lösen. Eine Party in den blau-weißen Vereinsfarben will der TuS Wieren feiern, der dafür aber erst einmal im Derby beim SV Stadensen bestehen muss.

SV Stadensen – TuS Wieren (Sa., 15 Uhr)

Beide Teams gehen mit guten Serien in das Nachbarschaftsduell, haben jeweils seit fünf Spielen nicht mehr verloren. Stadensens Trainer Olaf Bode plagen ein paar personelle Sorgen, so fehlen Thorben Franz und Josua Clasen auf jeden Fall, weitere Akteure sind fraglich. „Mit einem Unentschieden wie im Hinspiel (2:2) könnte ich gut leben“, meint Bode daher. Wierens Coach Mike Schneider ist schon im Derbymodus: „Dieses Spiel haben die Jungs schon sehr lange im Kopf. Auch wenn Rot natürlich besser zu Weihnachten passt, wollen wir lieber eine blau-weiße Party am Samstag feiern und werden die drei Punkte mitnehmen.“

TuS Ebstorf – Germ. Ripdorf (So., 14 Uhr)

Für den spielenden Ebstorfer Co-Trainer René Rudyj war es „fast das perfekte Spiel“. Das souveräne 3:0 in Jastorf spülte den TuS wieder an die Spitze. Und dort möchte er natürlich auch bleiben. Das erstaunliche 8:0 des kommenden Gegners gegen Küsten hat man natürlich registriert. „Wir sind gewarnt, aber nicht ängstlich“, meint Rudyj. Die Ripdorfer nutzten die letzten beiden Spiele, um sich ein wenig von der Abstiegszone abzusetzen. Trainer Florian Damm ist denn auch guter Dinge, berichtet von entsprechender Stimmung im Germanen-Lager: „Wir hoffen, sie ein wenig ärgern zu können. Zu verlieren haben wir nichts.“

SVG Oetzen/Stöcken – SV Holdenstedt (So., 14 Uhr)

Eine gute Runde hat die SVG Oetzen/Stöcken hingelegt, ließ nur am Ende etwas die Flügel hängen. „Spielerisch ist derzeit einiges an Sand im Getriebe“, freut sich Trainer Sascha Hartig auf die Winterpause. Er fordert gegen Topteam Holdenstedt viel Kampfkraft, „denn spielerisch sind sie uns weit überlegen.“

Beim SVH sind einige Spieler fraglich, dennoch möchte Trainer Martin Lübkert die erste Niederlage gern vergessen machen und die drei Punkte entführen. „Dafür müssen wir mit vollem Einsatz und Konzentration spielen, ansonsten wird es gegen einen guten Aufsteiger schwer.“

TSV Wriedel – TSV Jastorf (So., 14 Uhr)

Trotz eines ordentlichen Auftritts in Molzen (1:2) muss der TSV Wriedel (5.) im Aufstiegskampf aufpassen, nicht vollends den Anschluss zu verlieren. „Ich erwarte eine bessere Chancenverwertung, damit die drei Punkte in Wriedel bleiben. Allein unseren Fans sind wir das schuldig“, sagt Trainer Dirk Bahr. Die personellen Voraussetzungen sind indes mau. Finn-Sören Nimz hat sich eine fette Bänderverletzung zugezogen, zudem sollen die Spieler der zweiten Mannschaft nicht fest- bzw. freigespielt werden. Jastorfs Trainer Malte Weber sehnt angesichts vieler angeschlagener und verletzter Spieler die Pause herbei, möchte dennoch die Partie offener als das Hinspiel (1:3) gestalten, individuelle Aussetzer wie gegen Ebstorf dabei aber vermeiden.

SV Hanstedt – SV Molzen (So., 14 Uhr)

Die Molzener (4.) schweben nach den Siegen gegen Ebstorf und Wriedel auf Wolke Sieben. „Die Stimmung ist bombastisch“, bestätigt Vorsitzender Axel Jacobs. Dennoch tritt er etwas auf die Euphoriebremse, warnt vor dem kommenden Gegner: „Das ist kein Selbstgänger. Im Hinspiel (7:3) war das Spiel bis in die Schlussphase offen.“ Eine schwierige Runde hat der SV Hanstedt hinter sich, mittlerweile ist das Schlusslicht seit acht Spielen sieglos. Hanstedts Trainer Alexander Hamp hat die Hoffnung auf eine Überraschung nicht aufgegeben, schlägt aber realistische Töne an: „Es geht wohl eher darum, uns noch einmal ordentlich vor eigener Kulisse zu verkaufen und als Mannschaft aufzutreten.“

TuS Wustrow – TSV Suhlendorf (So., 14 Uhr)

Einer nahezu unlösbaren Aufgabe sieht der Vorletzte aus Suhlendorf entgegen. Er gastiert nämlich beim zuletzt wie entfesselt auftrumpfenden TuS Wustrow (3.), der sich in den letzten Wochen zu einem echten Titelanwärter gemausert hat. „Spielerisch ist es die Mannschaft, die mich am meisten überzeugt hat. Wir müssen aufpassen, dass wir dort nicht komplett unter die Räder kommen“, gibt sich TSV-Trainer Stephan Lindemann keinen Illusionen hin.

FC SG Gartow – SV Emmend. II (So., 14 Uhr)

Nach dem dünnen 1:1 gegen Oetzen möchte der SVE (6.) nun unbedingt einen mit drei Punkten garnierten, positiven Ausklang. Trainer Stephan Brinkmann, der auf drei bis vier Spieler verzichten muss, ist aber klar, dass der Weg dorthin nicht einfach wird. „In den letzten Spielen hat uns eine gewisse Leichtigkeit gefehlt“, stellt er fest. Zudem präsentierten die Gartower (11.) eine aufsteigende Tendenz, sind seit drei Spielen unbesiegt, holten dabei sieben Punkte.

Von Immo de la Porte