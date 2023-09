Werder-Allstars verzaubern Böddenstedt

Jubiläumsspiel

Familiäre Atmosphäre: Die Spieler der Böddenstedter Altliga, die Allstars von Werder Bremen und die Auflaufkids der U7/U8 der JSG Gerdau/Böddenstedt beim Erinnerungsfoto.

900 Zuschauer, 15 Tore und jede Menge Selfies. Das Gastspiel der volksnahen Werder-Allstars in Böddenstedt hat für Begeisterung gesorgt.

Böddenstedt – Bloß nicht zu hoch verlieren: Es ist wohl der meist geäußerte Wunsch, wenn Traditionsmannschaften der Bundesliga auf Dorfvereine treffen. Beim Spiel der Altliga der VfL Böddenstedt gegen die Legenden des SV Werder Bremen anlässlich des 75. Vereinsjubiläums der VfL-Fußballsparte deutete sich im Waldstadion allerdings nach wenigen Minuten an, dass dieser Wunsch nicht in Erfüllung gehen würde.

Die Bremer waren mit Starbesetzung aufgelaufen, unter anderem standen Felix Wiedwald, Mirko Votava, Torsten Frings, Fin Bartels und Ailton in der Startelf. Auch Aaron Hunt wäre eigentlich dabei gewesen, musste jedoch krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Seine Position übernahm Frank Ordenewitz, heutiger Chefscout für die Nachwuchsarbeit bei den Bremern. Bereits nach sieben Minuten zappelte der Ball das erste Mal im Netz: Der Torschütze war Erhan Albayrak, ehemaliger türkischer U21-Nationalspieler, der schon in der 24. Minute mit dem 5:0 einen lupenreinen Hattrick hinlegte.



Aber auch die Böddenstedter hatten in der ersten Halbzeit die ein oder andere Chance, erzielten in der 15. Minute fast den Anschlusstreffer zum 1:2. Es fehlten die berühmten Zentimeter.



Nach der Halbzeitpause setzte sich das muntere Toreschießen fort, bei Ailtons kraftvollem Volleytor ging ein ehrfürchtiges Raunen auf dem voll besetzten Sportplatz.



Die Zuschauer nahmen die spielerische Überlegenheit der Gäste von der Weser mit Humor, der guten Laune tat die Einseitigkeit der Begegnung keinen Abbruch. „Bödde vor, noch ein Tor“, skandierten die Fans, um kurz darauf zu korrigieren: „Bödde vor, überhaupt mal ein Tor.“ Dieser Wunsch erfüllte sich kurz vor Spielschluss, als der 2. Vorsitzende des VfL, Benjamin Gießel, Torwart Felix Wiedwald überwinden konnte und den Ehrentreffer zum standesgemäßen 1:14 erzielte. „Wir sind sehr zufrieden. Über 900 Gäste sahen ein faires Spiel, bei dem es keine Verletzten gab“, strahlte der Torschütze.



Glücklich zeigten sich auch die Werder-Profis: „Sehr angenehme Atmosphäre und super Verpflegung“, lobte Fin Bartels. Auf die Frage, wie es sich denn anfühlt, gegen einen vergleichsweise einfachen Gegner zu spielen, gab sich der Ex-Profi freundlich diplomatisch: „Fußballspielen macht immer Spaß, ganz egal gegen wen.“



Besuch aus Kolumbien

Eingebettet war die Jubiläumsveranstaltung in ein buntes Rahmenprogramm: Line Dancer, Dreilinger Sportjongleure sowie die Schrotttrommler aus Lüneburg hatten ihre Auftritte. In der Halbzeitpause überreichte Fußball-Obmann Matthias Salge den von der AZ gesponserten Hauptgewinn, ein Galaxy-Tablet, an Arndt Drögemüller aus Kolumbien. Der ehemalige Böddenstedter hat noch Verbindungen in die ehemalige Heimat.



Mit einer großen 75-Jahre-Party unter anderem mit Live-Musik von den „Coverpiraten“ fand ein gelungener Tag seinen rassigen Abschluss.



Von „geilen“ Fußballtagen sprach Organisationsleiter Matthias Salge. „Es war eine richtig tolle Woche. Wir sind total begeistert.“ Die volksnahen Werderaner hinterließen ebenfalls bleibenden Eindruck. „Sie waren sehr sympathisch.“ Salge dankte der AZ für die Kooperation rund um die Böddenstedter Fußballtage mit dem „AZ-Kinderfußball-Cup“ (Text rechts). „Toll, dass die Allgemeine Zeitung uns so unterstützt hat. Da kann man dem gesamten AZ-Team nur Danke sagen.“

Von Oliver Huchthausen