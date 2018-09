Wenn zu Null, dann gegen Drochtersen

Uelzen. Diese Bilanz ist völlig verrückt: Teutonia Uelzen blieb saisonübergreifend in ihren letzten 50 Spielen der Fußball-Landesliga nur drei Mal ohne Gegentor. Und bei diesen Nullnummern hieß der Gegner tatsächlich jedes Mal SV Drochtersen/Assel II.

Morgen ist wieder so ein Null-Gegentor-Sonntag in Uelzen, wenn die Blau-Gelben ab 15 Uhr gegen den Liga-Zehnten aus dem Landkreis Stade kicken werden.

Teutonias Trainer Frank Heine vernagelte seit seiner Amtsübernahme Anfang des Jahres immerhin schon einmal mit seiner Elf in einem Punktspiel den eigenen Kasten, als im April die Drochterser Reserve mit 0:6 nach Hause geschickt wurde.

In der Hinrunde der letzten Saison gab es unter der kurzen Ägide von Coach Jörg Scholz für die Uelzener als Gast von D/A II ein 0:0-Unentschieden. Und am 6. April 2017 hieß es im Sportpark gegen die Kehdinger Regionalliga-Reserve erneut 6:0. Damals unter Benjamin Zasendorf. Die letzte Mannschaft, die gegen Teutonia nicht treffen konnte und nicht aus Drochtersen stammt, war am 5. Dezember 2016 der SV „Komet“ Pennigbüttel, der in Uelzen auf der Gegenseite sechs Stück eingeschenkt bekam.

„Wir spielen sehr offensiv, da ergeben sich dann schon mal Räume“, hat Heine eine Erklärung für die Gegentorplage zur Hand. Und natürlich ist der Trainer einer, der lieber mit 5:4 als mit 1:0 gewinnt. Ist die Null in dieser Saison dann tatsächlich mal greifbar gewesen wie gegen Meckelfeld, dann schlägt plötzlich wie aus dem Nichts eine 30-Meter-Rakete im Netz ein.

So liegt ein Schwerpunkt im Training auf der Defensivarbeit. Heine: „Wir sind noch nicht abgeklärt genug, um hinten gar nichts zuzulassen.“ Immerhin ist trotz aller Penetranz die Anzahl der Gegentreffer zuletzt erheblich zurückgegangen. In dieser Saison stehen nach acht Runden zehn zu Buche, im letzten Jahr waren es zum gleichen Zeitpunkt bereits deren 18. Ein Verdienst auch von Schlussmann Ken Venancio: „Das Torwarttraining mit Lars Hausmann zahlt sich aus“, sagt Heine, „Ken ist viel disziplinierter geworden, hat ein super Stellungsspiel.“

Am morgigen Sonntag gegen Drochtersen wackelt die Null aber überraschenderweise, zumindest auf dem Papier. Denn Teutonia muss auf den zuletzt aufblühenden Routinier und neuen spielenden Co-Trainer Andris Kuvsinovs sowie auf Lars-Benedict Buhr verzichten, die beide im Urlaub sind. Zudem ist Richard Asbuchanow aus beruflichen Gründen verhindern und wird auch im Pokalspiel am kommenden Mittwoch gegen MTV Treubund Lüneburg und am 7. Oktober im Duell in Winsen/Luhe fehlen. Dramane Kindo war nach einem Autounfall wegen Schwindelgefühlen zwischenzeitlich im Krankenhaus und ist bereits wieder entlassen. Auch er ist nicht einsatzbereit.

Kristian Krieger hat unterdessen nach seinem Bänderriss im Knöchel mit dem Lauftraining und leichter Ballarbeit begonnen. Heine: „Er wollte gleich an die Pille und mitkicken, wir mussten ihn bremsen.“

Von Bernd Klingebiel