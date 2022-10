Weiterhin makellos: SG Heide Volleys das Maß der Dinge

Die SG Heide Volleys (Anne-Katrin Kraft) bleiben auf Höhenflug, feierten den vierten 3:0-Sieg am Stück. © Arek Marud

Die Landesliga-Volleyballerinnen der SG Heide Volleys bleiben in ihrer Staffel das Maß der Dinge. Sie gewannen auch ihr viertes Saisonspiel mit 3:0 Sätzen.

Uelzen – In der Bezirksliga erklomm die 2. Frauenmannschaft der Uelzenerinnen die Tabellenspitze, während die Drittvertretung in der Bezirksklasse Lehrgeld zahlen musste.

Landesliga Frauen



VfL Westercelle - SG Heide Volleys 0:3 (20:25; 21:25; 17:25)

Die SG erarbeitete zunächst einen Vorsprung, machte den ersten Satz aufgrund einer ungewöhnlich hohen Eigenfehlerquote dann aber nochmal sehr spannend. Besonders die Angaben von Anne-Katrin Kraft retteten die Uelzenerinnen ins Ziel.



Auch im zweiten Durchgang verbuchten Kraft und auch Janina Pascher Angabenserien. Trotz starker Angriffe auf beiden Seiten gab es in dem sehr umkämpften Spiel viele sehr lange Ballwechsel. Der Block der SGH stand gut und wehrte einige gegnerische Angriffe direkt ab. Im dritten Satz sank die Motivation der Gastgeberinnen merklich, die SGH konnte ihre Angriffe konsequent ausspielen.



„Auch wenn wir insgesamt nicht so in unser Spiel gefunden haben wie sonst, sind wir am Ende sehr glücklich über das Ergebnis, die Punkte und die ausgebaute Tabellenführung“, erklärte SG-Akteurin Fine Seidel.



SG Heide Volleys: Weissert, Pascher, Kanthak, Wienkämper, Kahlert, Holzwarth, J. Schmidt, Kraft, Strauß, Seidel.

Bezirksliga Frauen



SVG Lüneburg V - SG Heide Volleys II 0:3 (7:25 20:25 15:25)

Die Reserve der SG Heide Volleys übernahm mit dem souveränen Sieg in Lüneburg die Tabellenführung. Die Mannschaft zeigte eine konzentrierte Annahme sowie konstante Angriffe. Eine Aufschlagserie von Teamkapitänin Melina Zell verhalf zum deutlichen Satzgewinn.



Im zweiten Durchgang kam es, wie so oft bei den Uelzenerinnen, zu einem kleinen Leistungseinbruch insbesondere in der Annahme. Die SGH ließen ihre Gegnerinnen besser ins Spiel kommen, konnten sich aber dann doch noch ihrer Stärken besinnen und mit 2:0 in Führung gehen. Im dritten Satz kam es zu vielen langen, spannenden Ballwechseln, die die SGH größtenteils für sich verbuchte.



SG Heide Volleys: Lucke, Zell, Klasen, Deubert, Kantelberg, Lemm, Alpers, Gajbach, Reeger, Sieg.

Bezirksklasse Frauen



TSV Radbruch - SG Heide Volleys III 3:0 (25:5, 25:7 25:11)

Chancenlos war die dritte Mannschaft der SG Heide Volleys gegen den TSV Radbruch. Das Aufeinandertreffen war geprägt von starken Aufschlägen der Gastgeberinnen. Erst im dritten Satz hatten sich die Uelzenerinnen gefunden, verbesserten die Annahme stetig und nahmen trotz des 0:3 auch positive Aspekte auf die Heimreise.



SG Heide Volleys: China, K. Koch, Cvetkovic, Jacobi, Meißner, Gödecke, E. Koch, Offen.