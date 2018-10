Weiter ohne Satzverlust

ls Uelzen. Die Landesliga-Frauen der Heide Volleys feiern einen Traumstart in die Saison. Sie haben auch ihre zweite Auswärtspartie beim VfL Westercelle mit 3:0 Sätzen gewonnen, sind verlustpunktfrei und noch ohne Satzverlust.

In der Bezirksliga gewannen die Heide Volleys III trotz 0:2-Rückstands. Die 2. Mannschaft hatte einmal mehr ein unglückliches Déjà-vu. Die Bezirksliga-Männer der Heide-Volleys haben sich mit vier Siegen aus vier Spielen an der Spitze festgesetzt.

Landesliga Frauen VfL Westercelle – SG Heide Volleys 0:3

Trotz kleinerer Phasen mit Konzentrationsschwächen, einem kleinen Kader und der langen Spielpause zuvor zeigte die SG eine geschlossene und souveräne Mannschaftsleistung. Nachwuchsspielerin Fine Seidel zeigte sich einmal mehr sehr sicher in der Annahme und konnte im Angriff immer wieder glänzen. Auch Kristin Bruns punktete mit variablen Angriffen gegen die körperlich überlegenen gegnerischen Blockspielerinnen häufig. Durch druckvolle Aufschläge und den positiven Mannschaftsgeist wurde im dritten Satz ein Rückstand gedreht. Am Ende war der klare Erfolg zu keiner Zeit ernsthaft gefährdet (25:20, 25:17, 25:18).

• Heide Volleys: Bruns, Heß, Kanthak, Pascher, Seidel, Severloh, K. Weissert, S. Weissert.

Bezirksliga Frauen TSV Buxtehude-Altkloster II - SG Heide Volleys II 3:1

Die Partie gegen Buxtehude verlief für die Volleys II wie gegen diesen Gegner scheinbar programmiert: gut mitgespielt, aber verloren. Die SG II fand zögernd ins Spiel, konnte Punktrückstände im ersten Satz ausgleichen und führte mit 24:22. Der entscheidende Punkt wurde aber vergeben (25:27). Im zweiten Satz passte der Aufschlag überhaupt nicht, sodass viele Punkte verschenkt wurden (16:25). Im dritten Durchgang knüpften die Gäste an die Leistung des ersten Satzes an (25:15), verloren aber anschließend mit 11:25, weil die Annahme nicht passte. Zusätzlich schlichen sich Eigenfehler ein. Alternativen zum Wechsel waren aufgrund des dünnen Kaders nicht gegeben.

„Die Mannschaft hat sich kämpferisch und spielerisch gut präsentiert, durch leichtfertige Fehler in entscheidenden Momenten aber um den Lohn gebracht“, resümierte Trainer Rolf Szameitat.

• SG Heide Volley II: Alpers, Behrens, Kantelberg, Lemm, Brandt, Scharnhoop, Sieg, Rosenke.

SG Heide Volleys III - SV Munster 3:2 SG Heide Volleys III - VSG Altes Land II 0:3

Der Aufsteiger konnte seinen ersten Saisonsieg verbuchen. Gegen die SV Munster lagen die Heide Volleys bereits mit 0:2 (13:25, 21:25) hinten, drehten dann aber richtig auf und entschieden die Partie doch noch für sich (25:18, 25:15, 15:6).

Die VSG Altes Land II war im anschließenden Spiel zu stark. Zwar konnten die Heide Volleys ordentlich mitspielen, mussten sich am Ende aber klar mit 0:3 geschlagen geben (15:25, 15:25, 18:25). Bezirksliga Männer SG Heide Volleys III - SV Munster 3:0 SG Heide Volleys III - MTV Dannenberg 3:2

Die Partie gegen Munster verlief einseitig. Viele gelungene und vor allem sichere Spielzüge führten zu einem schnellen Ende (25:18, 25:8, 25:13). Gegen den Titelkandidaten aus Dannenberg entwickelte sich eine hochgradig spannende Auseinandersetzung. Die Heide-Volleys spielten variantenreich, selten wurden eigene Fehler gemacht. Mit 27:25 und 25:23 ging das Team in Führung, und es lag eine Überraschung in der Luft. Auch in den Folgesätzen konnte die SG durchaus überzeugen, dank einiger Angriffspunkte hatten am Ende jedoch die Gäste die Nase vorn (18:25, 12:25). So musste der Tiebreak die Entscheidung bringen. Hier konnte die SG wieder an die Leistungen im ersten und zweiten Satz anknüpfen, sich einen kleinen Vorsprung erarbeiten und diesen auch ins Ziel bringen (15:13).

• Heide Volleys: Bode, Deubert, Hasper, Mengel, Meyer, Ohnesorge, Proest, Reske, Schlaphof.