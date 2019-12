Wegweiser für die Knights

„Eines der wichtigsten Spiele der Saison“: Ebstorfs Hassan Salim (am Ball) sieht eine richtungsweisende Partie gegen Bramfeld. Nach drei Pleiten am Stück soll ein Erfolgserlebnis her. Foto: marud

Drei Pleiten am Stück. Die Ebstorf Heide Knights laufen in der 2. Basketball-Regionalliga Nord ihrer Form hinterher. Das Team ist im Heimspiel gegen den Bramfelder SV gefordert.

Ebstorf – Frust herrscht in Ebstorf. Ziel war es, oben mitzuspielen – doch aktuell sieht es nicht danach aus. Noch ist aber nichts verloren. Gerade im oberen Bereich der Tabelle geht es sehr eng zu. Dass jeder jeden schlagen kann, haben die Knights zuletzt am eigenen Leib zu spüren bekommen. Wollen sie die Spitze nicht aus den Augen verlieren, muss das Team im letzten Heimspiel des Jahres am heutigen Sonnabend, 19 Uhr, den Tabellennachbar Bramfeld schlagen.

Der Meinung ist auch Co-Trainer Hassan Salim: „Das Spiel wird eines der wichtigsten der ganzen Saison. Wenn wir uns konzentrieren und kleine Fehler abstellen, haben wir gute Chancen. Jeder muss sich zu 100 Prozent reinhauen und für das Team spielen. Ich weiß, dass wir es können.“ Bramfeld gehört fast schon zum Inventar der Liga und hat sich nach Startschwierigkeiten ins Mittelfeld hochgearbeitet. Herauszuheben sind Ole Fischer mit 14,3 Punkten pro Spiel und Jan Carlson mit 12,4 Zählern.

Den Ebstorfern war unter der Woche wichtig, im Training die Intensität nicht abreißen zu lassen und fokussiert zu bleiben. „In Ansätzen klappte es am vergangenen Sonntag gegen Itzehoe schon sehr gut. In der Defense müssen wir noch eine Schippe drauf legen und dann läuft der Angriff fast von selbst“, glaubt Knights-Akteur Tim Skories. „Man sollte sich nur nicht versteifen, wenn es mal nicht ganz so gut läuft.“

Die Knights hoffen dabei auf eine ähnlich volle Halle wie gegen Rist Wedel II (58:69). „Mit den besten Fans der Liga im Rücken“ wollen sie sich wohlgelaunt aus dem Heimspieljahr verabschieden, sagt Skories. sk