Derby-Doppelpack in Bad Bevensen und Wieren

Teilen

Im Auftaktderby möchte Union Bevensen (rechts Magnus Fabian Kiefert im Jastorfer Vorbereitungsturnier gegen Kirch-/Westerweyhes Michael Liedtke) den TuS Bodenteich nur zu gern aus der Bahn werfen. © De la Porte, Immo

Mit Volldampf in die Meisterschaft 2023/24! Die Fußball-Kreisliga Heide-Wendland startet am Sonntag mit sieben Uelzener Mannschaften, zwei mehr als im letzten Jahr.

Uelzen/Landkreis - TuS Bodenteich als Bezirksligaabsteiger sowie die beiden Neulinge TSV Wriedel und TuS Wieren ergänzen das Feld, das Teutonia Uelzen II nach unten verlassen musste.

Der 1. Spieltag bringt zwei Uelzener Kreisderbys: Wieren und Wriedel feiern ein Stockwerk höher ein schnelles Wiedersehen. Und Bodenteich tritt bei Union Bevensen an. Zudem will der TSV Bienenbüttel bei der SV Lemgow/Dangenstorf bestehen. TuS Ebstorf reist zur SV Eintracht Lüneburg und der SV Molzen zum Bezirksligaabsteiger Vastorfer SK.



Union Bevensen -

TuS Bodenteich (So., 15)



Der als Mitfavorit auf den Aufstieg gehandelte TuS Bodenteich will nach der überraschenden Pokal-Heimpleite gegen Liganeuling TuS Wieren (1:2) den kompletten Fehlstart verhindern – das Kreisderby beim letztjährigen Tabellenzehnten in Bad Bevensen baut damit bereits etwas Druck auf. Trainer Marco Arndt beruhigt: „Auch wenn es viele anders sehen, aber aufgrund unseres Umbruchs sehen wir uns nicht in irgendeiner Favoritenrolle. Wir werden für jeden Punkt kämpfen, so wie die anderen 15. Mannschaften auch.“



Union-Coach Mario Sander spricht von einer „sehr erfahrenen Bodenteicher Mannschaft“. Obwohl am Sonntag einige urlaubende Spieler fehlen oder angeschlagen seien, geht er „stark“ davon aus, „etwas Zählbares mitnehmen zu können“. Nach einer „durchwachsenen Vorbereitung“ fiebere sein Team dem Punktspielstart entgegen. Sander: „Jetzt kommt es drauf an, gut in die neue Saison zu starten.“



Sein Gegenüber hat im Duell gegen Wieren auch gute Dinge notiert: „Wir wollen an die zweite Halbzeit aus dem Pokalspiel anknüpfen und weiter unsere Abläufe verinnerlichen. Gerade im Abschluss wollen wir in den nächsten Wochen konsequenter werden“, hat Arndt einen Plan. Er erwartet in Bad Bevensen „einen motivierten Gegner, der über zweikampfstarke Spieler verfügt“.



Beim TuS sind die Einsätze von Tim Burgdorf (Fußprellung), Tristan Krenz (Leiste) und Lennart Schulz (Angeschlagen) fraglich.



TuS Wieren -

TSV Wriedel (So., 15)



Aufstieg, Auftaktsieg im Pokal-Prestige-Duell beim TuS Bodenteich – die Wierener schweben auf Wolke sieben ins Meisterschaftsgeschehen. Und freut sich auf eine Art Lieblingsgegner. Gegen Meister und Mitaufsteiger TSV Wriedel gab es in der letzten Saison zwei klare Siege. Wie dieses Mal zum Saisonstart daheim ein 5:3 und im Rückspiel ein 5:2!



„Es kann gerne so wie in der letzten Saison gegen Wriedel laufen“, hofft denn auch TuS-Trainer Mike Schneider. Er rechnet mit einem „engen Ausgang“, tippt trotzdem auf „einen knappen Heimsieg“. Schneider: „Personell haben wir Trainer wieder die Qual der Wahl. Der Kader steht fast komplett zur Verfügung.“



Gästecoach Mathias Grabs bezeichnet Wieren wenig überraschend als einen Gegner, der „uns nicht unbedingt liegt“. Der TSV blicke zurück auf eine „durchwachsene Vorbereitung“. Grabs: „Die war bisher nicht so gut“. In Zahlen drückte sich das am Sonntag dergestalt aus, als dass der Halbfinalist der letzten Saison beim VfL Suderburg mit 1:2 früh aus dem Kreispokal ausschied. Grabs gibt in Wieren einen Punktgewinn als Ziel aus. Definitiv fehlen wird Malte Tödter.



Eintracht Lüneburg -

TuS Ebstorf (So., 15)



In der Abschlusstabelle der letzten Saison trennten die SV Eintracht und den TuS Ebstorf nur drei Zähler voneinander – die Lüneburger belegten Rang sieben, die Klosterkicker wurden Neunte. Ebstorfs Trainer Björn Penkert und Marius Meyer stellen sich auf einen „guten Gegner“ ein „der uns alles abverlangen wird“. Die Coaches sind aber optimistisch: „Die Mannschaft hat eine gute Vorbereitung absolviert und ist motiviert, die ersten drei Punkte einzufahren.“



In Lüneburg hat der bisherige Co-Trainer Gerrit Rodatz die Verantwortung an der Seitenlinie übernommen; Vorgänger und Ex-Barum-Coach Philipp Zimmermann ist jetzt Teammanager.



Vastorfer SK -

SV Molzen (So., 15)



Der Bezirksligaabsteiger steht nach der letzten Saison vor einer Neuorientierung. Nach einem Punktspieljahr 2023 in der Bezirksliga mit null Punkten und 0:75 Toren kann es für das Team ja auch nur besser laufen. Im Kreispokal landete der VSK um sein neues Trainerteam Frank Kathmann und Luke Veal, das in der vorigen Saison noch den TSV Bienenbüttel coachte, denn auch einen 6:4-Erfolg nach Elfmeterschießen beim unterklassigen TV 1860 Neuhaus.

Vastorfs Druck auf die Reset-Taste „macht uns die Sache nicht leicht, hier erwartet uns ein Buch mit sieben Siegeln. Ein fast komplett neuer Kader, neuer Trainer, unbekannte Liga für die meisten Spieler von Vastorf. Da ist alles drin, was man nicht einschätzen kann“, warnt Molzens Betreuer Kai Liebner. Bei den Kleeblättern herrscht nach zwei souveränen Siegen im Kreispokal aktuell Zufriedenheit. Liebner: „Ziel sind drei Punkte, auch in Hinblick auf eine starke Liga und eine lange kräftezehrende Saison. Zeitig Nüsse im Sack haben, lautet die Devise.“



SV Lemgow/D. -

TSV Bienenbüttel (So., 15)



Die Vorbereitung beim TSV Bienenbüttel bot „Licht und Schatten“, sagt der neue Trainer Thorsten Schüler. Zuletzt war es düster beim Pokal-K.o. nach Elfmeterschießen gegen den SC Kirch-Westerweyhe (1. Kreisklasse). Ob für den TSV zum Punktspielstart bei der SV Lemgow-Dangenstorf dann zur Abwechslung wieder die Sonne scheinen wird, ist zu bezweifeln: „Es fehlt uns am Sonntag der halbe Kader. Daher können wir uns auch nicht viel ausrechnen und müssen auf Schadensbegrenzung bedacht sein“, hadert Schüler. „Eine Reihe von Leistungsträgern“ habe wegen „Verletzung, Urlaub und Dienst“ absagen müssen.



Die Gastgeber stehen ebenfalls unter neuer Regie: Trainer Marcel Weber unternimmt mit dem seit Jahren eingespielten Team einen weiteren Anlauf in Richtung Bezirksligaaufstieg.

Von Michael Klingebiel