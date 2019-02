Vollholz-Koloss begeistert

+ Dartfieber in der Pestalozzihalle. Rund 350 Sportler aus ganz Deutschland waren von Freitag bis Sonntag beim 5. Ranglistenturnier des Deutschen Dart-Verbandes dabei. Sehr zur Freude der Dartschnecken Ebstorf. Fotos: Marud

Spektakel an der Scheibe. Rund 350 Spieler verwandelten am Wochenende beim 5. Ranglistenturnier des Deutschen Dart-Verbandes die Pestalozzihalle in Uelzen in ein Steel-Dart-Mekka.